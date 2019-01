Přibyslav – Pochybil, musí odejít. Nového ředitele školy hledá město Přibyslav. Ten současný pochybil při výpočtu mezd zaměstnancům. Protože nešlo o první případ, musel ředitel ze školy odejít. Skončil i v zastupitelstvu.

Petr Adam (uprostřed) byl podle rodičů dobrý pedagog a ředitel, ale úředničina mu moc nešla. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Dne 18. 12. 2018 složil funkci zastupitele Petr Adam a zároveň, po vzájemné dohodě, podal rezignaci na funkci ředitele Základní školy v Přibyslavi k 31. 1. 2019. Důvodem této rezignace bylo pochybení, kterého se dopustil při výpočtu mezd svých zaměstnanců. Vlivem odměn za zpracování aktualizace Školního vzdělávacího programu, jež byly vyplaceny v druhém čtvrtletí tohoto roku, vzrostly náklady na ostatní složky mezd tak, že musely být hrazeny z dalších zdrojů základní školy,“ informoval o důvodu odchodu ředitele Adama z vedení školy i ze zastupitelstva starosta města Martin Kamarád (ODS). Přesto, že Petr Adam (kandidoval do zastupitelstva za ODS) byl podle starosty kvalitním ředitelem, který se nebál rozvíjet školu, a kterého si starosta cení v oblasti personální i v oblasti komunikace s rodiči, jedná se o pochybení, které, vzhledem k tomu, že nejde o první problém, musí vést k jeho rezignaci.

„Ano, je pravdou, že ke dni 31.lednu 2019 skládám funkci ředitele školy a zároveň i ukončuji pracovní poměr v základní škole Přibyslav. Nejedná se o nic nestandardního. Zkrátka, nepodařilo se nastavit správně rozpočet a dodržet jeho čerpání,“ reagoval na dotaz Deníku ředitel Adam. Jak zdůraznil, jedná se o zodpovědnost ředitele školy a za chyby se platí. „Tak jsem nabídnul svou rezignaci a tu zřizovatel přijal. To je ve stručnosti vše, co můžu k tomu dodat,“ konstatoval Adam.

Kronikář: Škola má zase smůlu

„Odchod Petra Adama z přibyslavské školy mě mrzí, zvlášť, když se loučí kvůli jistému účetnímu pochybení. Zřejmě nebyl kovaný v některých finančně-právních záležitostech a ekonom školy nebyl natolik odpovědný, aby svého nadřízeného na nesprávný postup upozornil,“ komentoval rezignaci ředitele Adama kronikář Přibyslavi Ivo Havlík.

Jak dodal, oceňuje, že chybu Petr Adam vzal na sebe, nevykrucoval se a sám se rozhodl odstoupit. „Ohlas rodičů na jeho pedagogické i společenské působení ve městě a okolí byl dobrý a výrazně převyšoval renomé předchozího ředitele. Jeho odchod rozhodně nechápu jako neslavný konec, jak to z některých škodolibých úst zaznívá,“ konstatoval Havlík a dodal: „Jako kronikáři města se mně s ním výborně spolupracovalo, kdykoli jsem něco potřeboval, vždy mně rychle a ochotně vyšel vstříc. Při této příležitosti nemohu nevzpomenout, jakým způsobem se bývalý starosta města vypořádal s tehdejším ředitelem školy Otou Bencem, který dnes úspěšně vede školu ve Ždírci nad Doubravou. Od té doby velká, moderní a krásná škola v Přibyslavi nemá úplné štěstí na svého ředitele. Kéž by to na třetí pokus vyšlo.“

Řediteli úřadování moc nešlo

Pravda je, že si s administrativou ředitel Petr Adam asi moc nerozuměl. Zhruba před čtyřmi lety bývalý starosta Přibyslavi Jan Štefáček (ANO) obvinil ředitele Adama z podvodu. Radní v Přibyslavi se případem zabývali a nařídili provést audit hospodaření školy. „Ředitel základní školy se chtěl účelově obohatit," uvedl Štefáček. Šlo o špatně vystavený cestovní doklad, kdy ředitel školy navštívil v doprovodu zástupců přibyslavského skauta nizozemské město Mook. Podle starosty Martina Kamaráda se tehdy jednalo o lidské pochybení, nikoliv o úmyslné poškození základní školy a už vůbec ne o trestný čin.