Nedostatek místa k parkování se nelíbí ani lidem, kteří do Přibyslavi jezdí z okolních obcí na nákupy, do práce nebo k lékaři. Podle jednoho z autorů petice Tomáše Tecla Bechyňovo náměstí samozřejmě obnovu potřebuje. Ale architektonický návrh řešení se mu nelíbí. „Návrh řešení náměstí ruší dokonce osmačtyřicet parkovacích míst, to je víc než třetina současného stavu. U některých nemovitostí se nedá zaparkovat vůbec. Nezastaví tam ani auto se zásobováním, což je třeba případ naší lékárny,“ upozornil Tecl. Jak dodal na parkování jsou ve městě závislé všechny místní obchody a služby.

Podobně to vnímají i další pod peticí podepsaní podnikatelé. Například pekařství Šárky Dankové za lékárnou, stejně jako Ivana Fejfarová, která v Přibyslavi provozuje jediné papírnictví. „Už samotná rekonstrukce, která má trvat skoro dva roky omezí provoz obchodů a živností na náměstí. Nemožnost na náměstí zaparkovat je tragédie. Naše obchody jsou závislé nejen na místních, ale hlavně na zákaznících z okolních obcí. Většina z nich jezdí do Přibyslavi autem,“ řekla Deníku Ivana Fejfarová.