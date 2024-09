Jediným dodavatelem stavby je společnost Chládek a Tintěra. Investorem je Správa železnic. „Letos stavbaři zrkonstruují tří silničních nadjezdy nad tratí a železniční mostu přes Sázavu u přibyslavského nádraží,“ sdělil Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

První úplná výluka trati začala 5. července. „Všechny čtyři mosty byly na konci své životnosti. Na jejich místě musíme do konce listopadu tohoto roku postavit nové mosty,“ upřesnil Gavenda.

Dva mosty patří městu Přibyslav. „Nově vystavěné mosty budou opět předány do majetku města,“ informoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Jak vysvětlil Deníku, jedná se o mosty nad tratí, které neslouží pro silniční dopravu, ale spíš jako přejezdy pro zemědělce nebo cesta pro pěší. Jeden je v Poříčí, místní části Přibyslavi, další kousek od další místní části Hesov.

S bouráním mostu se musejí smířit například obyvatelé obce Stříbrné Hory a řidiči na silnici mezi Stříbrnými Horami a Utínem. Ta je zavřená až do poloviny prosince, právě kvůli rekonstrukci mostu nad železniční tratí. „Silnice je uzavřená z důvodu rekonstrukce traťového úseku Přibyslav a Pohled do 15. prosince,“ potvrdil ve vyhlášce Jiří Bárta z odboru dopravy města Havlíčkův Brod.

Objízdná trasa vede přes Utín a Hesov do Přibyslavi a dále po silnici na Keřkov, Stříbrné Hory a zpět. To znamená, že do Stříbrných Hor už nezajíždí po sedmé večerní autobus z Havlíčkova Brodu na Přibyslav. „Do Stříbrných Hor jezdí osobní vlak, autobus do dalších vesnic naštěstí jede přes Hesov,“ poznamenal jeden ze stálých cestujících Lukáš Marek.

Letos chce také Správa železnic zajistit na trati provizorní přístupové komunikace, budování základů pro trakční vedení. Další úplná výluka na trati je plánovaná od 23. do 26. listopadu.

Hlavní práce na samotné trati budou podle harmonogramu zahájeny v březnu příštího roku, a to na první traťové koleji a stanici Přibyslav. O rok později začne rekonstrukce druhé traťové koleje a stanice Pohled.

Kromě komplexní rekonstrukce obou kolejí se mohou cestující těšit podle Gavendy na bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště ve stanicích Přibyslav a Pohled a na zastávkách Přibyslav zastávka (Hesov) a Stříbrné Hory. Stavební práce se zaměří také na rekonstrukci trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Po dokončení rekonstrukce se traťová rychlost v uvedeném úseku zvýší až na 160 kilometrů za hodinu. Na trati se zlepší podmínky pro pro osobní, tak pro nákladní dopravu, které pomohou například prodloužené koleje v železniční stanici Přibyslav pro vlaky dlouhé 740 metrů.