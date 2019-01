Havlíčkův Brod - Je velkou osobností českého Twitteru, kde ho sleduje přes 16 tisíc lidí.

Filip Horký. | Foto: Lucie Kusová

Populárním se stal díky rychlému informovování z událostí na Ukrajině v době Majdanu. Měl je mnohdy dříve než většina světových agentur. Mladý novinář ČT24 Filip Horký byl ve středu 19. srpna hostem Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Pro studenty si připravil workshop na téma Jak pracovat se sociálními sítěmi jako zdroji.

Kdy jste se rozhodl, že se stanete novinářem?

V šestnácti jsem se začal zajímat o fotbal a tehdy se mi naskytla příležitost psát pro jeden internetový portál, dělal jsem na něm vždy o víkendu reportáže ze zápasu. Pak jsem přestoupil na Eurofotbal, práce mě strašně bavila, ale bohužel jsem tam musel předčasem skončit, protože jsem to už časově nezvládal. Můj příchod do ČT v únoru 2010 byl zároveň vstupem do profesionální novinařiny, pracoval jsem tam ve fotbalové sekci redakce sportu ČT. V té době jsem se dostal ke kauze Křetínského kabely, což spadalo po investigativnější a více zpravodajskou než sportovní novinařinu, tak jsem po domluvě s vedením zpravodajství přešel do ČT24.

Kterých novinářů si nejvíce vážíte?

Nemám jedno konkrétní jméno, spíš jsou to určité střípky stylů. Z českých novinářů si cením například Dana Takáče, který dělá skvěle kontinuální vysílání, a rozhovory zase výborně vede Martin Veselovský. Větší inspiraci ale vidím v zahraničí, líbí se mi zpravodajství, jak ho dělá CNN a jmenovitě například Richard Quest, Wolf Blitzer nebo Max Foster, který je zpravodajem i moderátorem v Londýně.

Máte nějaký profesní sen, kterého byste chtěl dosáhnout?

Netoužím po ničem konkrétním. Strašně mě baví to, co dělám, takže spíš ten sen žiju, než bych si ho plnil.

Jaké rady byste dal začínajícím žurnalistům?

Určitě respektovat zkušenější novináře jako osobnosti a pracovní vzory, vážit si jejich rad, ale zároveň si nenechat vzít nadšení a chuť dělat novinářskou profesi svým vlastním způsobem.

Myslíte si, že by měl mít dobrý novinář vystudovanou žurnalistiku?

Určitě ne. Žurnalistika jako taková je praxe, ale podle mého názoru je super, když má novinář vysokou školu, která mu otevře nějaký z těch segmentů, na který se pak bude specializovat, ať už jsou to práva, ekonomka nebo mezinárodní vztahy.

Vaše práce bývá často náročná. Stíháte také odpočívat?

Ano, snažím se, ale moje práce mě baví, takže nemám velkou potřebu odpočívat.

Michal Karas, student letní žurnalistické školy