Hosté Na Rynku se v den "D" měli nač těšit. Z kuchyně to vonělo až ven na chodník. Kuchařský tým pro hosty připravil kromě tradiční české kuchyně například slavnostního lososa, opékané brambory a velký výběr salátů. První „štamgasti“ se trousili už od devíti hodin ráno. „Samozřejmě sednout si ke stolu v hospodě je o něčem jiném, než stát venku nebo sedět na zahrádce, když je zima a prší,“ konstatoval jeden z hostů Jan Čermák.

„Nedá se říci, že by byla naše restaurace úplně zavřená. Ty dva měsíce co trvala karanténa jsme měli otevřené takzvané okénko,“ prozradila kuchařka Petra Pejzlová, s tím, že stálí hosté nenechali restauraci na holičkách a jídlo si nosili v krabičkách do práce nebo domů. „ Jídlo jsme hodně rozváželi, například doktorům do ordinace, vařili jsme pro policii,“ upřesnila Petra Pejzlová s tím, že v době karantény šlo na odbyt jídlo hlavně smažené, ale vařit v plném provozu s výběrem několika jídel denně, kdy si hosté mohou v restauraci posedět, je úplně jiná práce. Nehledě k tomu, že v době karantény, kdy byl omezený proviz byla většina kuchařů z restaurace Na Rynku víc doma než v práci.