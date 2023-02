Informaci potvrdila provozní hotelu Lucie Zadinová. „Hotel zůstává nadále v provozu, ale musíme od jara zavřít restauraci. Nedaří se nám do ní najít personál. Nejsou kuchaři ani číšníci,“ konstatovala Zadinová.

Hotel U Zlatého lva je v historickém centru Havlíčkova Brodu. Majitel Petr Novotný mu podle jeho slov věnoval od začátku maximální péči. Před šesti lety za to dostal cenu za příkladnou opravu a vzornou péči o kulturní památku Exemplum nobis 2017. Pod cenu se podepsal herec David Vávra. Zavření restaurace Novotného mrzí, ale jinou cestu nevidí. „Je nám to líto. V restauraci je pořád plno. Jedl tady před třemi měsíci i náš budoucí prezident. Ale zdražily vstupy, rostou ceny energií. Kdybychom chtěli vyrovnat ztráty, jídlo musí stát dvakrát tolik, a to nejde,“ konstatoval Novotný.

Jak dodal, nemá už sílu neustále řešit personální problémy. „Už se nechci dohadovat s člověkem, který mi ze dne na den volá, že nepřijde. Ani s učnicí, která mi chce diktovat, kdy se jí hodí přijít do práce. Zkušených zaměstnanců je málo a mladým brigádníkům se pracovat nechce,“ povzdechl si Novotný.

Některým hostům to může vadit

Zavření restaurace U Zlatého lva považuje za velké mínus pro město starosta Zbyněk Stejskal. „Mrzí mě to jako člověka i jako starostu. Do restaurace jsem chodil rád. Patří k nejlepším ve městě. Vodili jsme tam i oficiální návštěvy. Budeme za ni těžko hledat náhradu,“ konstatoval starosta.

Jak dodal, radnice v tomto případě nemůže udělat nic. „Upřednostnili bychom jedno zařízení před ostatními. Navíc nedostatek personálu nemá jen Zlatý lev. Je to problém napříč republikou,“ dodal starosta.

Stejně negativní pocit má i Jan Schneider z Okrašlovacího spolku Budoucnost. „To je špatná zpráva. Historická restaurace, luxusní prostředí, skvělé jídlo. Mrzí nás to. Jsme spolek, který chrání brodské tradice. Obávám se, že zavření restaurace bude mít vliv i na další budoucnost hotelu. Některým hostům bude asi vadit, že nemají restauraci v místě,“ povzdechl si Schneider. Nejbližší restaurace Na rynku je od hotelu U Zlatého lva jen kousek přes náměstí, ale i to může podle Schneidera některým hostům vadit.

Asistentka Kristýna Běloušková byla v restauraci U Zlatého lva asi dvakrát. „Je tam luxusní prostředí. Broďákům, co si odskočí z práce na obědy, asi moc chybět nebude. Spíš je to mínus pro turistiku, zvlášť, když zavřeli hotel Slunce,“ poznamenala slečna.

S restaurací život v hotelu U Zlatého lva nekončí. Petr Novotný je o tom přesvědčený. V hotelu máme rezervace skoro na půl roku dopředu. Restaurační prostory budeme pronajímat zájemcům k pořádání oslav a rautů. Třeba se za rok za dva situace změní a my zas otevřeme,“ dodal Novotný.

Hotel U Zlatého lva

Městský hostinec U Zlatého lva je v historických pramenech poprvé zmiňován v roce 1559. S přestávkami nabízel své služby až do dvacátých let dvacátého století. Do péče současných majitelů se budova dostala v roce 2002. Celý objekt se musel podle majitelů předělat, protože někdy v padesátých letech byla dům necitlivě přestavěn.