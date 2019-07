Třebíč – Strážníci z Třebíče nedávno vyjížděli k neobvyklému případu. Stal se v pátek 5. července brzy ráno, kdy městská policie obdržela informaci, že je nutné vypátrat muže, který potřebuje pomoc, protože se zřítil z Masarykovy vyhlídky na Hrádku a událost oznámil.

Setkání nechybělo ani malé retro ohlédnutí. | Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

