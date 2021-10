Brodská radnice se rozhodla od podzimu radikálně změnit platby za parkovné ve městě. Podle starosty Jana Tecla nejde jen o to vybrat peníze do městské kasy. „Jde nám hlavně o regulaci. Aby řidiči měli možnost ve městě parkovat,“ vysvětlil.

I proto například v některých vytížených místech, jako je Havlíčkovo náměstí, parkování zdražilo. Řidiči tam nově za parkování zaplatí už čtyřicet korun za první hodinu. Před změnou to bylo o deset korun méně.

Na druhou stranu u krajské knihovny, kde je do centra pár kroků, stojí parkování jen dvě koruny na hodinu.

To, že si v centru města lidé připlatí, je podle ředitele městské policie Jana Pavlíka krok správným směrem. „Je to potřeba. Jinak by tam někteří řidiči stáli celý den,“ poznamenal.

Havlíčkobrodská radnice přistoupila i k dalším změnám. „Téměř na všech placených plochách je možné zaparkovat jen na půl hodiny za poloviční sazbu. Možné to není jen v parkovacích domech Husova a Žižkova,“ informovala Alena Doležalová, mluvčí městského úřadu.

Parkování v Brodě

centrum města – dřív prvních 30 minut 10 korun, dalších 30 minut 20 korun, nyní 30 minut 20 korun, každých 60 minut 40 korun

Kalinovo nábřeží – dřív 10 korun první hodina, každá další 3 koruny, nyní 15 korun dvě hodiny

Bělohradská – dřív 2 koruny první dvě hodiny, každá další 10, nyní 15 korun dvě hodiny

Na Valech, Boženy Němcové – dřív 10 korun za hodinu, nyní 15 korun za hodinu

Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Někde se změnila doba, kdy je třeba za parkování platit. „Například v ulici Štáflova, Boženy Němcové a Na Valech se čas, kdy je třeba za parkování platit, posouvá na dobu od 9.00 do 17.00 hodin. Jedná se o parkování v blízkosti škol, kam vozí rodiče děti,“ doplnila.

Právě takovou změnu vítá už zmíněný Vratislav Libánský. „Považuji to za dobrý nápad jako pedagog i jako rodič. Proč by měl otec, který jen doveze dítě do školy, za tu chvíli stání platit,“ upozornil.

Větší možnosti, jak ve městě levně zaparkovat, dává podle Doležalové otevření druhého záchytného parkoviště. První je na Jihlavské ulici na bývalém autobusovém nádraží. Druhé je teď pod knihovnou. „Na obou parkovištích mohou řidiči využít stání za dvě koruny na hodinu,“ upozornila s tím, že SMS parkovné je ve stejné výši jako parkovné hrazené mincemi.

Podle Josefa Kubáta je zřejmý záměr města zaplnit dosud nevyužité parkoviště u knihovny. „Chce to dokázat zdražením parkovného na některých místech,“ poznamenal. To ale brodská radnice nikdy nepopírala. Podle místostarosty Libora Honzárka stavba záchytného parkoviště u krajské knihovny otevřela znovu otázku cen parkování ve městě. „Někteří řidiči poměrně nízkých sazeb zneužívají. Není jiná možnost, jak dlouhodobému zabírání parkovacích míst zabránit než vyšší cenou. Řidiči, kteří potřebují v Brodě parkovat delší dobu, využijí záchytné parkoviště u knihovny,“ prohlásil už v létě Honzárek.