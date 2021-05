Jak dlouho vedete městečko a s jakými představami jste na úřad přišel?

Pavel Královec: Jsem starostou už třetí období. Kolegyně je tu o jedno volební období méně. Na malém městě si nemůžete hrát na vysokou politiku. Já jsem konzervativní a přál jsem si, aby na úřadě vládla vstřícnost k lidem. Aby každý, kdo sem přijde naštvaný, odešel spokojený. Jak říká kolegyně místostarostka, život není jen excelová tabulka. A samozřejmě jsme si přál získat pro městečko co nejvíc státních peněz. A to se myslím, povedlo.

Když se ohlédnete zpátky, co se vám povedlo a z čeho máte radost?

Lenka Vodičková: Podařilo se nám koupit pro hasiče novou cisternu za šest milionů. Prakticky všechny naše místní části mají kanalizaci. Dokonce i tak malé obce jako Pozovice a Smilov. Máme čističku za 43 milionů, kde se kaly lisují moderní metodou. Začali jsme odbahňovat rybníky, kam dřív tekl odpad ze septiků.

Ve Štokách se hodně změnilo například odpadové hospodaření, zavedli jste velké změny a jdete moderní cestou. Máte tu skoro takovou malou odpadovou revoluci.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPavel Královec: Nevím, jestli se to dá tak říci. V minulosti u nás lidé, kteří dokázali, že poctivě třídí, nemuseli mít vlastní popelnici. Nedávno jsme získali jsme dotaci na nový sběrný dvůr. Změnili jsme systém odpadového svozu. Máme čipové karty a kódy. Chceme aby se lidé co nejvíc naučili třídit. Až se to naučí a objem odpadů co končí na skládce se sníží, věřím že se nám podaří i snížit platby za odpad, aby byly pokud možno spravedlivé. Co kdo vytřídí, zaplatí.

Jak je to ve Štokách se společenským životem a kulturou?

Lenka Vodičková: Pamatujeme i na naše kulturní dědictví. Udržujeme kapličky v místních částech. Tu v Pozovicích jsme dokonce koupili od soukromníka. Opravujeme kostel v Petrovicích, kde je památková zóna. Co nám ale chybí je kulturní dům, protože společenský život tady byl vždycky bohatý. Koncerty, výstavy, řezbářské sympozium, folkový festival.Tak jsme postavili aspoň letní scénu. Ve Smilově bychom rádi otevřeli na základě dohody s majitelkou v tamním zámečku expozici slavného rodáka, fotografa Jaroslava Leslera. Teď nás ale covid zastavil.

Některé obce a menší města si stěžují, že obyvatelstvo stárne a obec se vylidňuje. Jak je to ve Štokách?

Pavel Královec: Myslím, že u nás to tak není. Budeme dokonce rozšiřovat školu. Nabízíme nové stavební parcely a je o ně veliký zájem. Máme studii dokonce až na stovku parcel pro rodinné domky. Tolik dětí by se už do školy nevešlo. Protože máme blízko do Jihlavy je to znát i na zaměstnanosti. Takže u nás obyvatelstvo neubývá.

Když mluvíme o pozitivních věcech, co takhle nějaká negativa. Co je ve Štokách podle vás teď největší problém?

Lenka Vodičková: Kromě covidu nás trápí dvě věci. Potřebovali bychom obchvat u Dobronína. Mluvilo se o tom na kraji dlouho, ale pak z toho sešlo. Když se někde v okolí opravuje silnice, všechny auta jezdí přes naše náměstí. Štoky už mají svou pověst v počtu smrtelných dopravních nehod. Máme u nás lékárnu i doktora,ale není tu zubař. Jenže to je dneska problém i v daleko větších městech.