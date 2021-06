Úžasnou šanci do života dostal zámeček v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde tvořil básník Bohuslav Reynek. Poté, co ho od potomků slavného básníka odkoupil stát, zřizuje v něm svoje pracoviště Památník národního písemnictví a Česko-francouzské centrum. První akce se tu má konat už v létě.

Reynkův zámeček v Petrkově. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Podle mého názoru je to nejlepší řešení,“ prohlásil Jiří Kunc starosta Lípy, pod kterou Petrkov úředně spadá. Jak dodal, uvažovala obec chvíli o možnosti zámeček odkoupit aby se nedostal do špatných rukou. „Ale pak jsme to zavrhli, pro nás to bylo nereálné, oprava i provoz takové budovy,“ dodal.