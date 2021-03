Mnozí hospodští a restauratéři v kraji už kvůli vládním omezením stojí na okraji propasti. „Podpory jsou jim vyplácené se zpožděním, rezervy došly, kamarádi už pomohli, co šlo. Zaměstnance propustit nechtějí, nájem ale zaplatit musí a také další náklady. Fyzicky i psychicky jsou už vyčerpaní,“ popisuje Došková s tím, že nejhorší je, když v restauraci pracují oba partneři.

Majitelé provozoven jsou podle ní často srdcaři, kteří kromě otevřených okének a rozvozů chodí uklízet do firem, doplňovat zboží v supermarketech nebo třeba rozvážet zboží pro e-shop. „Do toho mají doma děti na výuce. Ti lidé bojují a nechtějí se vzdát. Ale večer padnou únavou a nemůžou usnout, protože řeší, co bude další den,“ přibližuje majitelka jihlavského kuchařského studia trable lidí podnikajících v gastru.

Jen za poslední rok přerušilo hostinskou činnost v Kraji Vysočina 328 podnikatelů. Přes okýnka toho totiž restaurace až na výjimky prodají podstatně méně než při klasickém provozu. „Mnoho zákazníků je doma s dětmi nebo na home office a uvaří si sami. Proč ve velkých firmách jsou kantýny otevřené a restaurace nemůžou aspoň přes obědy otevřít pro lidi z malých okolních firem?“ ptá se Došková.

Sázka na srdcaře

Se speciální nabídkou přišli před pár dny v restauraci Kolnička v Lukách nad Jihlavou. Spustili prodej poukazů, jejichž hodnota při koupi automaticky naroste o dvacet procent. Zákazníci je pak budou moci projíst, propít nebo „prospat“ v restauraci nebo v nově budovaném penzionu.

Jeho stavba začala na podzim 2019 a až do poloviny loňského března šlo všechno podle plánu. Pak ale zaúřadoval covid. „To byl bod zlomu. Hromádka vlastních peněz, ze které jsme chtěli vše doplatit, se hodně zmenšila. Abychom dostáli všem závazkům, museli jsme do ní v posledních měsících chtě nechtě sáhnout,“ zdůvodňuje spolumajitelka Kolničky Petra Špejtková, proč začali s prodejem zvýhodněných poukazů.

Reakce lidí byla překvapivá. „Akci jsme spustili v sobotu a to, co následovalo, nás doslova dostalo. Když někdo podmiňuje svou pomoc tím, že mu hodnotu poukazu nenavýšíme ani o korunu, k tomu opravdu není co dodat. Strašně moc si toho vážíme," oceňuje.

Velký zájem o koupi voucherů zaznamenává i jihlavská restaurace Buena Vista a Pivní ráj – Jihlavská Hospoda. „V současné době ovšem cítíme pokles zájmu z důvodu nejistoty, kdy si je budou moci lidé vybrat,“ přiznává supervizorka Petra Hálová a všem, kdo si poukaz zakoupili, děkuje. Zaměstnanci stále dostávají výplaty v plné výši. Peníze k úhradě stálých nákladů, které stát nekompenzuje, však pomalu docházejí.

Pozitivní mysl

Polenští měšťané, srdcaři, si pak nakoupili vouchery do Restaurace pivovaru Polná. „Je důležité zachovat pozitivní mysl. Naši zaměstnanci se naučili pár nových řemesel jako topenáři, okenáři nebo prodavači, takže budeme ještě komplexnější tým,“ snaží se vidět i pozitiva majitel restaurace Ladislav Pártl. A děkuje místním firmám, od kterých cítí velkou podporu. „Nemůžeme se dočkat dne, kdy se otevřou dveře naší restaurace a my přivítáme u stolu naše hosty,“ zasní se.

Jinou cestou se vydal podnik Bistrot de papa v Horních Dubenkách. Tam vouchery nevydávají. „Děsí nás představa prodeje na dluh. Abyste v restauraci mohl prodávat, musíte nakoupit dobré suroviny. A když peníze z voucheru přijmeme teď, taky je vzhledem k situaci nemusíme mít potom,“ vysvětluje spolumajitelka Eva Decroix. Její manžel Remi Decroix je nejen kuchař tělem i duší, ale také zahradník a kutil. Během nucené pauzy tak zkrášluje restauraci. „Krásně bude v bistru, až se otevře,“ těší se.