Tou, která se opakuje a opakovat bude s železnou pravidelností, je objížďka na silnici I/19 mezi Pohledem a Stříbrnými horami. Silnici opravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Řidiči osobních aut mají objízdnou trasu přes Krátkou Ves. kde v té době doprava houstne snad dvojnásobně. Další možnost je pro řidiče osobních aut cesta přes Bartoušov a Dlouhou Ves.

Starostka obce Jana Pazderková neměla z objížďky radost už před rokem. Letos je situace stejná. „Jezdí tady auta co u nás nemají co dělat. Nejvíc trpí uzavírkami náš obchod, ale je fakt, že silnice opravdu potřebuje,“ konstatovala už loni. Letos je situace stejná. Obyvatelé obce si stěžují, že když k nim přijedou na návštěvu příbuzní, musí nechat kvůli objížďkám, cizím autům a stavebním pracím auta za vsí.

Úzké objížďky mezi domy

Podle řidiče Ivo Pleskače není jednoduché se po dobu objížděk proplétat na vesnici v úzkých uličkách mezi domy. „S osobním autem to ještě jde, ale s autobusem těžko. Když ho nezlomíte do pravého úhlu, což nejde,“ poznamenal s humorem. Starosti s objížďkami nemají jen řidiči autobusů. „No tak zas budu jezdit přes Bartoušov. Na ty objížďky nemám nervy,“ konstatoval brodský řidič Karel Domkář. Stejný názor má i řidič Lubomír Zach. „Nejhorší je, že se ty objížďky každou chvíli mění, stačí pár dnů a všechno je jinak,“ povzdechl si.

Jenže řidiči si budou muset zvyknout. Uzavírka na silnici I/19 se podle ředitelky jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařové má opakovat ještě několik další let. „Vždy půjde o celkovou uzavírku. Silnici, která s ohledem na své stáří už neodpovídá parametrům silnice první třídy, nelze opravit za provozu.Stavba je náročná s použitím různých technologií,“ zdůraznila.

Další dopravní komplikace čekají na řidiče v Pohledu. Tam se v centru obce usilovně kope hned na několika místech. „V Pohledu začala výstavba čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu. Lhůta pro dokončení díla je 18 měsíců. „V současnosti je v Pohledu pouze jednotná kanalizace ve stavu odpovídajícímu jejímu stáří. V obci se buduje zcela nová stoková síť splaškové kanalizace. Současně s ní i nový vodovod v déle 5026 metrů,“ informoval starosta Milan Klement.

Ani na druhém konci okresu kolem Chotěboře není na silnicích klid. Tam se opravuje několik železničních přejezdů a to znamená výluky i objížďky.

V období od 11. do 20. dubna 2021 je uzavřený železniční přejezd mezi Chotěboří a Dobkovem. „Oficiální objížďka z Chotěboře do České Bělé, případně dále do Počátek či Dobkova, vede přes Ždírec nad Doubravou. Linkové autobusy nebudou v této době stavět v Chotěboři u hřbitova. Z nádraží pojedou po spojovací silnici přes uzavřený přejezd a pak hned do Dobkova. Totéž v opačném směru. Pro běžný provoz je ale ta silnici zavřená,“ upozornil zastupitel Stanislav Pavlíček. V době od 21. dubna do 5. května 2021 je plánována nepřetržitá výluka traťového úseku Chotěboř – Ždírec nad Doubravou. To by ale na provoz na silnici nemělo mít podle Pavlíčka žádný vliv.