/VIDEO/ Ostražitost a trpělivost musejí mít řidiči na Chotěbořsku. I tam začalo na silnicích několik objížděk a uzavírek. Stres nezažijí jen řidiči. Omezení mají dopad na cestující autobusy i na ty, kteří jezdí vlakem. Autobusy jezdí podle výlukových řádů kvůli opravám mostů. Železnice z Chotěboře do Ždírce nad Doubravou je zavřená. Objížďky se počítají na desítky kilometrů.

Práce na rekonstrukci mostu mezi obcí Jeřišno a místní částí Chuchel | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Autobusy mají kvůli mostu zvláštní jízdní řád. Až do konce června trvá na Chotěbořsku uzavírka mezi obcí Jeřišno a místní částí Chuchel. „Z to důvodů rekonstrukce mostu,“ informoval ředitel krajských silničářů Radovan Necid. Objízdná trasa vede přes Novou Ves u Chotěboře a Borek. Měří asi dvacet kilometrů. „Na lince Chotěboř, Běstvina a Třemošnice platí výlukový řád. Protože objízdná trasa je dlouhá, nebudou některé autobusy na trase Jeřišno - Běstvina obsluhovat některé zastávky,“ informoval cestující odbor dopravy města Chotěboř.

Týká se to například zastávek Chuchel hostinec a Chuchel chalupy. Na silnici mezi Chuchlí a Jeřišnem měly vyjet stavební stroje už loni, ale silničáři stavbu odložili. „Musíme to vydržet. Opravy trvají jen tři měsíce. Autobus jezdí do Chotěboře přes Borek. Kdo potřebuje, tak se do Chotěboře dostane,“ poznamenala Veronika Kubátová z obchodu se smíšeným zbožím v Chuchli s tím, že ani na provoz jejího obchodu nemá uzavírka vliv.

Na obchvat Havlíčkova Brodu vjely frézy, doprava bude omezena do září

Podle starostky Dagmar Vaňkové už most u Chuchle opravu potřeboval. Lépe letos než pozdě. „Zatím si u nás na obci nikdo nestěžoval, že by měl problém s dopravou a nedostal se kvůli tomu do práce nebo do školy. Obyvatelé většinou využívají vlastní dopravu, omezení autobusu se týká spíš jednotlivců, “ řekla Deníku.

Od 2. května do půlky července se navíc zavírá silnice ve Sloupně. „Je to také kvůli rekonstrukci mostu,“ upřesnil ředitel krajských silničářů Necid. Pro řidiče to opět znamená desítky kilometrů jízdy navíc v okruhu Libice nad Doubravou, Slavíkov a Kamenice.

Mezi Chotěboří a Ždírcem od pondělí nepojedou vlaky. Kvůli výluce

Kromě uzavírek na silnicích se obyvatelé Chotěbořska dočkali i železniční výluky. „Až do poloviny května trvá výluka na železniční trati Chotěboř a Ždírec nad Doubravou. Všechny vlaky jsou nahrazené autobusy. V plánu je na trati oprava tří propustků, úprava koleje, čištění příkopů, běžná údržba železničního svršku. Výluka je plánovaná jako nepřetržitá z důvodu opravy propustků,“ informoval za Správu železnic Dušan Gavenda s tím, že se ale kvůli tomu změní odjezdy vlaků.

První ranní vlak z Hlinska do Ždírce pojede v pracovních dnech o pět minut dřív a vlak z Havlíčkova Brodu do Chotěboře o šest minut dřív. Poslední večerní vlaky se naopak o několik minut zpozdí.

Opravy a omezení na Chotěbořsku:

Malčín průtah – více než jeden kilometr

II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Libice nad Doubravou – 3,17 kilometru

III/34516 Kraborovice – Uhrov – 1,07 kilometru

František Strnad z Chotěboře cestuje několikrát do týdne mezi Chotěboří a Hlinskem. „Nutné opravy železničních tratí a nezbytné výluky v jízdních řádech mi tolik nevadí. Vadí mi způsob jejich provádění,“ prohlásil cestující. Jak dodal na vysvětlenou, vadí mu, že často jakmile jedna oprava na krátkém úseku trati skončí, začne další o pár kilometrů dál, ale na stejné trati.

Nepřetržitá výluka je na železniční trati Chotěboř a Ždírec nad Doubravou od 17. dubna od 9 hodin ráno do 16. května 16 hodin odpoledne.

Opravy mostů a propustků:

Klokočov - most č. 34431-1

Libice - most č. 344-010

Sloupno - most č. 34422-1

Chuchel - most č. 34428-1

Jeřišno - propustek č. 34428-11P

Barovice - propustek č. 34417-2P