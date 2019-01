Havlíčkův Brod – Cestujete do práce linkovým autobusem a doufáte, že si zkrátíte čas poslechem řidičova rádia? Máte smůlu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Striktní zákaz poslechu radiopřijímače udělila řidičům linkových autobusů firma Veolia Transport. Ty, kteří by chtěli zákaz porušit, na tuto skutečnost upozorňuje ještě výstražnou nálepkou na palubní desce.

„Já se na to vykašlu. Za volantem sedím celý den, kdybych si nemohl pustit alespoň občas potichu rádio, abych se odreagoval a nemusel poslouchat ty nesmysly za zády, co někteří cestující vykládají, tak se za chvíli zblázním," okomentoval zákaz jeden z řidičů, který si nepřál být jmenován.

Zákaz poslechu rádia se ovšem nevztahuje na všechny autobusy. Podle Ivo Novotného, marketingového a personálního ředitele společnosti, platí zákaz používání pro všechny autobusy skupiny Veolia Transport s výjimkou zájezdových autobusů.

Museli by uzavřít licenční smlouvu

„Tento zákaz je reakcí na příslušná ustanovení zákona o právu autorském, který provozovateli přepravy v případě, že umožní rozhlasové vysílání v dopravním prostředku, ukládá povinnost uzavřít licenční smlouvu a hradit odměnu za užití díla," vysvětlil Novotný důvod tohoto striktního opatření v jejich dopravní společnosti.

Někteří cestující si ovšem zákaz poslechu přijímače v autobuse vysvětlují osobitým způsobem. „Občas v autobuse poslouchám hudbu z mobilu, abych si zkrátila čas, to teď nesmím, to snad ne," podivila se například Lenka Bohuslavová, která pravidelně dojíždí autobusem do Chotěboře za prací.

„Cestující nejsou tímto zákazem dotčeni a mohou individuálně, po dobu přepravy, rozhlasové vysílání přijímat," uklidňuje cestující Novotný.

Někteří řidiči, kterým se zákaz nelíbí, argumentují tím, že některé rozhlasové stanice vysílají aktuální informace o různých uzavírkách a omezeních na vozovce, což může být pro řidiče linkového autobusu informace v danou chvíli velmi užitečná.

„Práce řidičů není tímto zákazem nijak omezena, neboť jsou ve spojení s dispečinkem, který jim průběžně předává aktuální dopravní informace a v nutných případech jsou řidiči oprávněni poslouchat dopravní zpravodajství," upřesňuje Ivo Novotný. Za tímto zákazem stojí Ochranný svaz autorský (OSA).

Placená služba

„I v autobuse nebo za přepážkou je puštěné rádio veřejnou hudební produkcí a podle zákona je to služba, za niž je nutno platit," zní v uvedeném případě stanovisko svazu. O veřejnou produkci jde i tehdy, má-li řidič rádio puštěné tak tiše, že to slyší jen první řady cestujících.

Podobné omezení se týká také restaurací a dalších veřejných míst včetně městské hromadné dopravy. Opatření, k němuž přistoupila Veolia, není ničím novým. Už v minulosti se Pražský dopravní podnik sporu s Ochranným svazem autorským vyhnul tím, že zakázal řidičům poslech rádia za jízdy, a šoféry, kteří to porušili, čekal trest.

Vedení podniku upozornilo řidiče na skutečnost, že kdyby puštěné rádio slyšel kontrolor Ochranného svazu autorského, hrozila by firmě pokuta. Podle OSY v tomto případě ale záleželo při udělování pokuty na tom, jestli rádio slyší jen první řada cestujících nebo celý autobus.

Pokutu ve výši 300 tisíc korun udělila OSA dokonce i sázkové kanceláři Chance za to, že si její zaměstnanci pustili v práci rozhlas nebo televizi, zdůvodnila to tím, že i v televizních přestávkách mezi sportovními přenosy jsou reklamy s hudební znělkou.