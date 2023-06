Druhý šofér se dostal do horší situace. Nepřál si zveřejnit jméno, ale redakce ho zná. Jak vysvětlil, má obavy, aby zveřejnění případu nemělo negativní dopad na jeho rodinu. „Vyjížděl jsem ze zastávky podle předpisů a dal jsem znamení,“ popsal řidič MHD.

Osobnímu autu za autobusem se zřejmě nelíbilo, že nemůže autobus u zastávky předjet, tak začala honička. „Jednou mě vybrzdil, ale já si dával pozor na vzdálenost. Vybrzdil mě podruhé, to také dopadlo dobře. Pak auto někam zmizelo a já si řekl, bude klid, jenže on mě vybrzdil potřetí a srazili jsme se, naštěstí to byly jenom plechy,“ konstatoval řidič autobusu. Jak dodal, nešlo srážce zabránit, protože kdyby prudce zabrzdil, polovina cestujících autobusu skončí na zemi.

Nejslavnější vybržďovač



Aleš Trpišovský, předseda představenstva developerské firmy HRBS, na dálnici D1 v prosinci 2010 ve voze Mercedes-Benz postupně vybrzdil dva jiné automobily, ve druhém z případů došlo k dopravní nehodě. Dopravní psycholožka Lenka Brichová označila Trpišovského za typického agresivního řidiče, nevyrovnaného a nepřizpůsobivého jedince, který se může agrese na silnici dopouštět prakticky neustále.

Autobusy městské hromadné dopravy mají v Brodě na starost technické služby. Podle vedoucího Lubomíra Hepnera se řidiči autobusů dostávají do situací, kdy je ohrožují agresivní řidiči. „Naštěstí to není zas tak často,“ poznamenal Hepner. MHD v Havlíčkově Brodě má devět autobusů. Pomoct by mohly kamery ve vozech. „V těch starých žádná kamera není,“ přiznal Hepner. V dalších autobusech sice někde kamery jsou, ale záznam je nepoužitelný. „To musíme vyřešit s dodavatelem. Nové autobusy, které dostaneme, budou mít automaticky nový kamerový systém,“ dodal Hepner.

MHD v Havlíčkově Brodě:

Podle Petra Bouchnera z Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického, spoluautora studie o agresivním chování řidičů, je vybrždění jedním z hlavních projevů agrese za volantem. „Nejvíc incidentů agresivity je zaznamenáno u vozidel vyšší kategorie, dražších, luxusnějších a hlavně u vozidel sportovního typu,“ upřesnil odborník.