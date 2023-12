/VIDEO/ Pevné nervy a oči na stopkách musejí mít řidiči v Havlíčkově Brodě. V pondělí se město dočká otevření jihovýchodního obchvatu, ale v souvislosti s tím se v Havlíčkově Brodě výrazně mění vodorovné i svislé dopravní značení. Především v ulicích Humpolecká, Masarykova a Lidická.

Dopravní situace ulice Masarykova, nové značky už s kamiony nepočítají | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

O změnách informovalo město, hlavně odbor dopravy už v předstihu koncem listopadu. O změnách informoval i Deník. Nejzásadnější je podle místostarosty Libora Honzárka a vedoucího odboru dopravy Martina Stehna změna řazení odbočovacích pruhů. „Po otevření obchvatu už nemohou auta nad sedm a půl tuny odbočit na křižovatce od Humpolce do Masarykovy ulice,“ upřesnil Honzárek.

Podle Stehna kamiony po Masarykově ulici v Brodě už vůbec neprojedou. To je pozitivní zpráva například pro Věru Čapkovou, co poblíž Masarykovy ulice bydlí. „Snad skončí ten strašný rámus ráno v poledne, večer. A na přechodu přes silnici se už nebudu tolik bát,“ poznamenala.

Koncerty i prohlídky. Kostel svatého Víta ve vysídlené Zahrádce opět ožívá

Kamiony při cestě od Humpolce odbočí na křižovatce na Jihlavu. Pojedou směrem přes Lidickou na kruhový objezd pod Svatým Křížem a tam odbočí na nový obchvat. Tím se cestě přes město vyhnou.

Křižovatka v Humpolecké ulici proto prošla podle Honzárka zásadní změnou. Odbočovací pruh z Humpolecké na Jihlavu je delší, naopak pruhy vedoucí doleva na ulici Masarykova a do centra města jsou kratší. Podstatné je, že pruhy na vozovce, konkrétně v Humpolecké ulici, jsou už nové, ale zatím se na nich jezdí postaru. Podle vedoucího odboru dopravy totiž nejde naplánovat změny provozu až na poslední chvíli, což je noc na jedenáctého prosince. „Navíc úprava křižovatek není věcí města, ale je plně v gesci Ředitelství silnic a dálnic,“ vzkázal řidičům Martin Stehno.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

To, že kamiony na křižovatce v Humpolecké ulici odbočí na Jihlavu ale podle Josefa Kubáta z Havlíčkova Brodu neřeší další velký problém. „Totální ucpávka Humpolecké od rána do večera. Kolony tam budou stát dál. To vyřeší jen obchvat Šmolov,“ povzdechl si.

Piráty silnic u Šmolov hlídá radar. Brod ho přestěhoval z Krátké Vsi

Radost nemají ani obyvatelé Lidické ulice, kudy budou kamiony od křižovatky Humpolecká směrem na Svatý Kříž projíždět. V Lidické si stěžují na hustý provoz, rámus, kolony a praskající domovní zdi už léta. Teď vidí, že se situace do budoucna nezmění. Kamiony od Jihlavy přes Lidickou nepojedou, ale provoz od Humpolce je plně nahradí.

Změny se dočkala také křižovatka Masarykovy ulice se severovýchodním obchvatem u obchodní zóny pod Novým hřbitovem. „Ve směru do Brodu od Kolína jsou dva nové odbočovací pruhy vedoucí vlevo na severovýchodní obchvat. Právě tudy bude jezdit nejvíc aut, to řeší i světelná signalizace,“ upozornil místostarosta.

Trojici obžalovaných v bytové kauze poslal soud v Brodě do vězení

Až jihovýchodní obchvat začne fungovat, změní se také světelné intervaly na všech křižovatkách v Masarykově ulici. Vedlejší ulice, jako je Ledečská a Havlíčkova budou mít zelenou na semaforu delší. Rovně po Masarykově ulici pojede podle Honzárka méně aut než dneska. Vedení havlíčkobrodské radnice doufá, že po otevření obchvatu zmizí například kolony z Dolní a Žižkovy ulice.

Podle profesionálního řidiče Milana Pavlase je to asi jen zbožné přání. „Osobní auta pojedou dál přes centrum, protože to bude rychlejší a kratší. Žižkovu totiž ucpávají hlavně osobáky. Ty obchvat nepotřebují. Nebudou se tlačit na obchvatu mezi kamiony,“ konstatoval.

Podle odboru dopravy je Brod na provoz nového obchvatu připravený. Žádné zásadní změny dopravního značení se až do pondělí dít nebudou. Jak ale upozornil řidiče Martin Stehno z odboru dopravy, až po otevření jihovýchodního obchvatu ještě dojde na některé úpravy na semaforech. „Bude třeba ještě doladit semafory tak, aby průjezd městem byl plynulý,“ vysvětlil.

Mohlo by vás zajímat: Piráty silnic u Šmolov hlídá radar. Brod ho přestěhoval z Krátké Vsi

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni