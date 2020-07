„Na žádost Krátké Vsi jsme pořídili jednu sadu úsekového měření. Řidiči tam nejvyšší povolenou skutečně porušují, tak jsme na to museli reagovat,“ sdělil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl s tím, že k instalaci dojde pravděpodobně v září.

Motoristé budou mít dostatek času zpomalit. „Rychlost bude snížena nejprve na sedmdesát, aby řidiči měli dostatek času připravit se na padesátku. Radary budou blíž k České Bělé, protože v těchto místech se rychlost porušuje nejčastěji. Představovali jsme si sice delší úsek, ale i toto Krátké Vsi pomůže,“ přiblížil Tecl.

Neukázněnost některých řidičů se rozhodli řešit i v Golčově Jeníkově, konkrétně v nedalekých Olšinkách. „Zvažujeme nějakou stavební úpravu, pravděpodobně chodníky, a určitý způsob restrikce. Nejvíce by nám vyhovovalo úsekové měření, ale uvidíme, jak se nakonec dohodneme s Havlíčkovým Brodem,“ prozradil jeníkovský starosta Pavel Kopecký.

Po nějakých pákách na řidiče volali místní už několik let. „Je to sice krátká vesnička, ale lidé tam jezdí opravdu rychle. Když se shora valí kamion, který jede osmdesát, tak se nedivím, že se obyvatelé okolních domů bojí vyjít,“ posteskl si Kopecký.

Zdroj: archiv MÚ Havlíčkův Brod

Zkušenosti s úsekovým měřením už mají v Chotěboři. Jedno je přímo ve městě a druhé pak v místní části Bílek. „Považujeme to za nejlepší prostředek k dosažení dodržování maximální povolené rychlosti v obci. Občané si to velice pochvalují, protože skutečně došlo ke snížení rychlosti. Navíc je to milosrdné i vůči řidičům, protože když tam přeci jen vjedou trochu rychleji, tak ještě mají čas svou rychlost snížit, ne jako u radaru,“ podotkl starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

V budoucnu by mohlo úsekové měření přibýt i přímo v Havlíčkově Brodě. „Ze zkušeností ostatních víme, že v místě, kde je úsekové měření, řidiči postupně změní své chování a pak už tam ani není potřeba. Je tedy možné, že bychom ho po pár letech přemístili do Brodu. Případně bychom koupili další sadu. Přesné místo ale zatím vytipované nemáme,“ dodal Tecl.

Ostatně k přemístění došlo před časem i v Chotěboři. Původně totiž policisté hlídali rychlost aut jedoucích po Herrmannově ulici, teď se však radary přesunuly na ulici Havlíčkovu.