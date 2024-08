Způsob dopravy ale zůstane stejný, provoz budou řídit střídavě semafory. To znamená i nadále kolony a zpoždění. Například autobus z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu se někdy zdrží o víc než deset minut. Světelná frekvence semaforu na mostě u Dvořáků přitom není nijak dlouhá, z červené na zelenou je to asi tři minuty. „Bohužel aut po mostě jezdí moc, takže každé zdržení je znát. Silnice je i bez semaforů přetížená,“ míní řidič Petr Blažek. Řidiči, kteří jezdí od Přibyslavi do Havlíčkova Brodu mají možnost, když se chtějí koloně na mostě vyhnout, zvolit jinou trasu přes Dlouhou Ves.

Rekonstrukce mostu v Pohledských Dvořácích se stěhuje na druhou polovinu. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

„Rekonstrukce mostu je rozdělena na poloviny, řidiče čeká i v druhé etapě částečné omezení. Akci bychom rádi dokončili ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku," informuje Jiří Veselý

V současné době je už na polovině mostu nový silniční povrch. Dělníci namontovali ochranná svodidla u betonového chodníku. Omezení na mostě začalo oficiálně 17. dubna, skončí 11. října .Most u Pohledských Dvořáků podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravu potřeboval. Projede tudy až devět tisíc aut za den, včetně kamionů. Práce přijdou na víc než 43 miliony. Mostní svršek dožíval, stejně jako římsy, zábradlí, izolace a systém odvodnění.

Řidiči se s uzavírkou mostu musejí smířit. Ti, kteří zde jezdí denně, už řešení našli. Projíždí pod mostem směrem od Havlíčkova Brodu po staré silnici přes Pohledské Dvořáky.