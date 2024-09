/VIDEO/ Posadit se do silničního sypače, zahrát si na projektanty silnic, vyzkoušet si práci s bagrem. To mohou v pátek 20. září návštěvníci náměstí v Havlíčkově Brodě. Koná se tam Road Fest, neboli hrátky se silniční technikou. Ocenily to hlavně děti. Řada z nich viděla velké stavební stroje poprvé v životě. Hlavním cílem akce je podle organizátorů podpora zájmu o technické vzdělávání. Akce trvá až do večera.

Nabrat písek lžící bagru a naložit ho na korbu mini náklaďáku. O to se pokoušel sedmiletý Lukáš Blažek. „Jen ať si to zkusí. Roste nám tady generace, co nebude umět zatloukat hřebíky,“ konstatoval přihlížející otec. Podobnou zkušenost má i pedagog Petr Jirka. „Jemnou motoriku si děti tříbí při práci s mobilem, ale obávám se, že jednoduchým pracovním nástrojem, jako je lopata, by si někteří dokázali ublížit,“ poznamenal. Většina dětí ze školy, kde Petr Jirka učí, míří hlavně na gymnázia.

Přitom práce se silniční technikou a stavebními stroji není určená jen pro lidi se základním vzděláním a jednoduchým myšlením. To už dávno neplatí. Daniel Dvořák obsluhuje už sedm let složitý kolový bagr a pracuje pro stavební společnost Mi Roads. „Aktuálně pracujeme třeba na stavbě obchvatu Jihlavy. K tomu, aby člověk mohl jezdit s takovým bagrem, potřebuje speciální zkoušky a ty jsou hodně náročné,“ vysvětlil.

Na zkoušky přitom dohlíží odborný strojník. „Práce musí bavit. Bez zkoušek nedostanete oprávnění. Při práci s takovým bagrem není třeba používat ani tak svaly, jako rozum,“ dodal.

To si myslí i Zbyněk Vrběcký, který v zimě pravidelně vyjíždí do terénu s mohutným cestářským sypačem s radlicí. „Práce to není jednoduchá. Řidičů, jako jsem já, je málo. Dřív si mládenci udělali řidičák na náklaďák na vojně. Dneska abyste mohli s takovým autem jezdit, přijde vás autoškola na osmdesát tisíc,“ řekl Deníku.

Road Fest v předchozích letech zavítal například do Českých Budějovic, Liberce, Jihlavy, Lipníku nad Bečvou nebo Vysokého Mýta. V Brodě si děti mohly v rámci her vyzkoušet stavební práce třeba prostřednictvím virtuální reality.

Bohatý doprovodný program

Road Fest nabídl i bohatý doprovodný program, například show pro děti od skupiny Pískomil se vrací, koncerty kapel Pod Tlakem, Kalamita nebo vystoupení Pavla Čadka a Jakuba Děkana. Akci s podporou města Havlíčkův Brod pořádá Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu silnic a Krajem Vysočina.

Akce je rovněž součástí oslav 75. výročí této průmyslové školy. „Jsme velmi rádi, že můžeme v Havlíčkově Brodě hostit tak významnou a zajímavou akci, jako je Road Fest. Tato událost nejenže přiblíží našim obyvatelům fascinující svět silničního stavitelství a moderních technologií, ale také podpoří technické vzdělávání, které je pro budoucnost naší společnosti klíčové,“ konstatoval Zbyněk Stejskal, starosta města Havlíčkův Brod.

Podle ředitele stavební školy Josefa Charamzy jde o skvělou propagaci technického vzdělávání obecně. „Kdy můžeme v rámci 75. výročí rovněž představit jak naše učební, tak maturitní obory,“ dodal Charamza.

Do akce se prostřednictvím Sdružení pro výstavbu silnic zapojily významné stavební firmy, jako jsou Colas, M - silnice., MI Roads, SQZ, Strabag, či Swietelsky. „Pro dospělé je součástí akce zajímavý program, který jim poskytne širší rozhled při volbě profesní kariéry,“poznamenal Petr Svoboda ze Sdružení pro výstavbu silnic.

Doprovodný program Road Festu a oslav školy zahrnuje koncerty českých umělců, vystoupení žákovských a absolventských kapel a závody koloběžek pro děti v parku Budoucnost. Kromě podpory města Havlíčkův Brod získala akce také záštitu hejtmana Kraje Vysočina Vítěslava Schreka. Veškerý program a aktivity jsou pro návštěvníky zdarma.