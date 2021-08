Jak přiznává jeden z hlavních pořadatelů Václav Duben, nápad na znovuobnovení tradice se zrodil u piva. „Řekli jsme si, že to zkusíme. Myslím, že takovýchto festivalů v krásném prostředí moc není a že si k nám lidé cestu opět najdou. A také nám už chyběl,“ usmívá se.

Festival plný drsné muziky se uskuteční 25. září. „Samozřejmě si uvědomujeme, že je to poměrně pozdější termín, ale i v tento čas ještě bývá hezké počasí a mohlo by to vyjít,“ uvažuje nahlas Duben.

Doufá, že u lidí bude fungovat především název Rocková Lipnice, který je zárukou dobré zábavy. „Mezi hlavní lákadla patří Doga, která na Rockovou Lipnici zkrátka patří a vystupovala tam po dlouhá léta. Návštěvníci se ale mohou těšit i na další rockové či punkové kapely. Žádný popík ani pop rock tam rozhodně nenajdou,“ přibližuje Duben.

Lístky jsou už v předprodeji, a to jak na webu festivalu, tak na tradičních místech v okolí. Kapacita je dva a půl tisíce návštěvníků.

Na staré dobré časy rád zavzpomíná například Ladislav Krov z Havlíčkova Brodu. „Vždy tam bývala vynikající atmosféra. Ideální byla i velikost festivalu, protože nebyl ani velký, ani malý,“ chválí. „Jen konce si moc nepamatuji,“ dodává se smíchem.

Ostatně jako připomínku let minulých chtějí akci pojmout i sami pořadatelé. „Na festival jsou pozvaní všichni, kdo kdy pomáhají s jeho pořádáním,“ doplňuje Duben.

Nebude tak chybět ani pomyslný otec Rockové Lipnice Václav Zástěra. „Ten navíc letos slaví padesátiny, tak to bude mít jako takový dárek. Myslím, že je rád, že jsme se festival rozhodli obnovit,“ svěřuje se Duben.

Jedním dechem pak dodává, že pokud se vše vydaří, nevylučuje, že se svátek tvrdé hudby bude konat i za rok. „Když se nám letošní ročník alespoň zaplatí, tak do toho půjdeme,“ slibuje pořadatel.

Rocková Lipnice vznikla v roce 1993. „Na počátku jsem za sebou měl zkušenosti s organizováním pouze několika koncertů, velké festivaly v té době nebyly. Zkušenosti tudíž nikdo neměl a nebylo je ani kde načerpat. S partou kamarádů jsme se vše učili za pochodu, a o to více to bylo zajímavější,“ vzpomíná zakladatel festivalu Václav Zástěra.

O jednadvacet let později však přišla stopka. „Nepřinášelo nám to to potěšení jako na začátku, už jsme to dělali zkrátka dlouho. Navíc do toho na Vysočinu přišel Sázavafest, začal se rozjíždět Vysočina Fest a nemělo cenu s nimi bojovat,“ krčí rameny Duben.

S trochou nadsázky se tak dá říct, že koronavirová pandemie přinesla i něco dobrého. Tedy alespoň pro příznivce Rockové Lipnice. Zrušení velkých festivalů totiž bylo jedním z impulzů pro její obnovení.