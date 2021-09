Kdybych byla dítě, chtěla bych do takové školky chodit, prohlásila mladá matka Kateřina Čápová při prohlídce nové mateřské školy Konečná. V Havlíčkově Brodě už několik let zoufale chyběly desítky míst ve školkách. Teď jich bude o 60 víc. Mateřská škola Konečná přivítá předškoláky už prvního září. Slavnostní otevření si odbyla posledního srpna.

Tak vypadá nová mateřská škola Konečná v Brodě. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle ředitelky Jany Beránkové potřeboval Brod novou mateřskou školu jako sůl. „Všechny mateřské školy musely žádat každý rok Ministerstvo školství o výjimku. Třídy byly přeplněné. To z výchovného hlediska není nejlepší způsob,“ poznamenala. Pro některé rodiny byla mateřská škola skutečně těžko řešitelným oříškem. „Vím, co to je hledat místo pro dítě ve školce. Kdybych neměla babičku, nemohla bych do práce,“ povzdechla si Jana Formánková.