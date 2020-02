Kdo neposílá děti do školy, nedostane dávky na bydlení. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová oznámila plán změny na výplatu sociálních dávek. Starostové oslovených měst na Vysočině se ale k návrhu ministryně stavějí zdrženlivě a ptají se, co bude dál. To zajímá i sociální pracovníky.

Tu otázku si klade například starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl (ODS). „Já se ještě s návrhem ministryně Maláčové podrobně neseznámil, ale je to problém, který nejde vyřešit jediným výstřelem. Je sice dobře že stát chce přesvědčit problémové rodiny aby dbaly na vzdělání dětí. Ale co bude pak, co budou dělat lidé, co dávky nedostanou. Tady hrozí zvýšení trestné činnosti,“ konstatoval starosta Tecl.