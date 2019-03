V západních zemích jsou hypnoporodní techniky naprosto běžné, k nám se teprve dostávají. „Tyto země to mají nastavené trochu jinak a možnosti pro ženu jsou mnohem větší. Mají tam v ženy důvěru, že dokáží porodit vlastní dítě, a hypnoporodní techniky tam jsou využívány běžně,“ říká Gabriela Švadlenková

A co to vlastně Hypnoporod je? „Nedá se říct, že by to byl způsob porodu. Takže není úplně přesné vyjádření, že někdo prožil Hypnoporod, spíše prožil krásný porod s hypnoporodními technikami. Těch je hned několik, krásně do sebe zapadají a tvoří celkovou mozaiku metody Hypnoporodu,“ odpovídá Švadlenková.

Konkrétně jde o techniky relaxace, vizualizace, afirmace a především práce s dechem, která je důležitá i obecně v lidském životě. „Je to zkrátka cesta, jak prožít snazší, klidnější a krásnější zážitek z narození miminka,“ doplňuje Švadlenková a dodává, že uvolnění hraje zásadní roli ve vnímaní bolesti při porodu.

Dokonce prý existují důkazy, že díky těmto technikám může porod trvat kratší dobu. Procentuálně to ale vyjádřit nelze. „Každý porod je úplně unikátní záležitost. I porody, které trvají delší dobu, třeba jeden den, mohou být krásné, když žena dokáže udržet nastavení mysli. Je ale prokázáno, že ženy, které pracovaly se svojí vlastní myslí a svému tělu nebránily, tak porod byl kratší,“ vyzdvihuje Švadlenková.

Jemné Zrození pořádá dva typy kurzů. „V současné době máme kompletní předporodní přípravu pro páry i jednotlivce, což je víkendový kurz. Plánuji ale v Brodě rozjíždět i jednodenní kurz Hypnoporodu,“ prozrazuje Švadlenková.

Tatínkové jsou na kurzech vítáni. „Dostanou všechny informace a posílíme jejich roli u porodu. Většina mužů po víkendu odchází neskutečně nabita a jsou odhodláni být tou správnou a tolik potřebnou oporou své ženě. A úžasné na hypnoporodních technikách je, že se dají použít v běžném životě. V momentě, kdy člověk umí pracovat s vlastní hlavou, tak to může kdykoliv využít třeba ve stresových situacích,“ vyzdvihuje Švadlenková.

Ideální po kurzu je, pracovat doma s technikami každodenně zhruba tři měsíce před porodem. Ale i získaný základ může pomoci. „Stalo se, že přišla žena na víkendový kurz - zarelaxovala si, odpočala, a i to jí stačilo na to, aby naladila hlavu, že to zvládne a pár dní na to rodila. Naše společnost je nastavená tak, že se ženám sebrala důvěra, že dokáží porodit svoje děti. Přitom je to ta nejpřirozenější věc na celém světě. Díky našemu kurzu se žena uvolní a naladí správným směrem. A pokud je zdravá i miminko, tak zvládne porodit bez větších zásahů,“ líčí Švadlenková.

„Důležité je ale říct, že Hypnoporod neodmítá zásahy lékařů a je vhodný pro všechny typy porodů. Hypnoporodní techniky se dají krásně využít i v případě císařských řezů, epidurálů a podobně. Jediné, co je důležité v naší filozofii, že nechceme rutinní a plošné zásahy, protože když je zdravá žena i miminko, tak to jde zvládnout bez nich,“ podotýká lektorka.

V Havlíčkově Brodě se kurzy teprve rozjíždí. „Moje vize, jako rodačky z Brodu, byla, že první místo, kde to vyzkouším, bude tady. Rozjezdy jsou sice pomalé, ale je to určitě i z toho důvodu, že Hypnoporod pro spoustu lidí znamená nějaké šarlatánství. I proto pořádám přednášky, aby si lidé mohli přijít poslechnout, o co se vlastně jedná a že je to jen úžasná práce s hlavou. Myslím si, že to může být krásný zážitek nejen pro ně, ale i pro jejich partnery,“ svěřuje se Švadlenková.

Sama při druhém porodu zmiňované techniky využila. „Vždycky říkám, že věci přijdou lidem do života, když mají. A mně se to potvrzuje čím dál víc po tom, co jsem se stala matkou. Jednou na mě vyskočilo Jemné Zrození, šla jsem na kurz, a pak už jsem věděla, že to je to, co opravdu dává ženám neskutečnou sílu, protože v tuto chvíli jsou velmi podceňovány a nejsou respektovány,“ uzavírá Švadlenková.