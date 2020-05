„Ano, dům je opravdu na prodej,“ potvrdil Petr Novotný, manžel Veroniky Reynkové, která je potomkem slavné umělecké rodiny Reynků.

Důvod, proč se dům prodává, je podle Petra Novotného jednoduchý. „Část rodiny Reynkových už v domě bydlet nechce a zbytek rodiny nemá dost prostředků na údržbu, Veronika by navíc musela bratra vyplatit,“ konstatoval Novotný.

Zámeček v Petrkově je ve výborném stavu, označení zámek odpovídá jak vybavení tak i styl bydlení, k zámku patří i pozemky, takže zájemce bude muset sáhnout hluboko do kapsy. Cena je více než 20 milionů korun.

Podle realitní kanceláře je o nemovitost obrovský zájem. „Nejdřív tak dva tři zájemci denně, ale teď se telefony netrhnou,“ prozradil novinářům Kamil Benc z realitní kanceláře M&M reality holding, a. s. Veronika Reynková chtěla zámeček nejdřív nabídnout kulturním institucím, například jako muzeum. Její slavný dědeček Bohuslav Reynek a následující generace umělců zde žily v letech 1892 až 1971. S Bohuslavem Reynkem spolupracoval Josef Čapek, básník Ivan Diviš, jeden z nejprodávanějších současných malířů Jakub Špaňhel vytvořil celý reynkovský cyklus. Reynkovy grafické listy se prodávají za statisíce.

Bohuslav Reynek (31. května 1892, Petrkov– 28. září 1971, Petrkov) byl český básník, malíř, grafik a překladatel. Manžel francouzské básnířky Suzanne Renaud. Manželé jsou pohřbeni ve Svatém Kříži.



Jeho syn Jiří Reynek (5. července 1929, Paříž – 15. října 2014 Petrkov (Lípa) ) byl český překladatel a grafik. Jeho druhý syn Daniel Reynek (9. června 1928 Grenoble – 23. září 2014 Petrkov) byl český tiskař a umělecký fotograf.

Ideálními kandidáty na koupi slavného zámečku by byl například Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod, sousední obec Lípa pod kterou Petrkov patří nebo Národní památkový ústav v Telči. Podle realitního makléře Kamila Bence Kraj Vysočina nabídku odmítl. Na dotaz Deníku ke starostovi Lípy Jiřímu Kuncovi co obec říká na prodej zámečku, žádná odpověď nepřišla.

„Zprávu o prodeji zámečku jsem se doslechl v Petrkově již před pár týdny, když jsem tam viděl někoho z realitky, když jsme se vraceli z našeho lesa. Ono je to asi tak, sám nyní již bydlím také v Havlíčkově Brodě již od loňského ledna. Jinak si myslím, že je velká škoda, že se zámek jako takový prodává,“ konstatoval například petrkovský básník Milan Sochora, kterého rod Reynkových hodně inspiroval.

Podle Sochory by se dalo říci, že díky Reynkovi v Petrkově jako takovém, byla takzvaně kultura umění takzvaně blíž, různí lidé se zajímali o Petrkov jako takový a díky tomu byl o obec na veřejnosti zájem.

„Pro mne to může znamená i to, že již Reynek a zámeček s ním spojený, zdá se že již bude jen minulostí. Ono je otázka, zdali zámeček, který se prodává bude kulturně nebo soukromě využit,“ povzdechl si Sochora.

Poněkud jiný pohled na slavný zámeček má novinář Aleš Palán, který rodinu Reynkových často navštěvoval. Do Petrkova jezdil za Reynkovými syny, fotografem Danielem a překladatelem Jiřím. Palán je autorem knižního rozhovoru s oběma bratry z roku 2004 nazvaného Kdo chodí tmami. Zámeček by prý nechtěl ani zadarmo.

„Jednou z charakteristik stavu, ve kterém tam Bohuslav Reynek a posléze jeho synové Daniel a Jiří žili, byla řízená destrukce. Neumím si představit, že by se to opravilo a pak by se tam nějak dodával smrad koček a záchodů, že by se uměle podepíraly stropy klacky, aby se neprobořily. To všechno k Petrkovu patřilo," líčí spisovatel, podle kterého už příběh Petrkova skončil.

Bohuslav Reynek a jeho synové kočky milovali a podle pamětníků je chovali ve velkém. Bohuslav Reynek o nich psal dokonce básně. Jedna nese název Mrtvá kočka.