Velkolepý Rok Havlíčka otevřeli kalendářem. V plánu jsou loutkové divadlo, výstavy, jarmark nebo třeba zájezd na zámek v Malči. „Ačkoliv by se mohlo zdát, že toto místo s Havlíčkem nijak nesouvisí, opak je pravdou. Pobýval tam totiž jeho přítel František Rieger,“ vysvětlila Brychtová.

Rok Havlíčka

* leden: promítání filmu o Havlíčkovi

* únor: promítání havlíčkovských slavností doplněné besedou s pamětníky

* březen: výstava písemností

* duben: promítání filmu Noc nevěsty

* květen: výlet na zámek v Malči, hraná prohlídka v muzeu

* červen: borovská pouť a jarmark na náměstí

* červenec: běh a loutkové představení

* srpen: film o Havlíčkovi (v rámci letního kina)

* září: křest knihy, sraz rodáků, víkendový program

* říjen: vzpomínková akce v Havlíčkově rodném domě

* listopad: čtení z knih Havlíčka

* prosinec: zpřístupnění naučné stezky

Hlavní část oslav je nachystaná na víkend od 3. do 5. září. Během nich proběhne sraz rodáků a budou otevřené třeba i obecní budovy. Plánuje se jich zúčastnit například Jana Krejčí z Havlíčkova Brodu. „Těším se na ně od samého začátku. Zajímá mě především Havlíčkův rodný dům, ve kterém jsem ještě nebyla. Snad vše klapne a nebudou v té době platit tak přísná opatření,“ vyslovila své přání.

Její součástí bude i křest knihy spojené se spisovatelskou legendou. „Bude se jmenovat Mozaika těch, kteří mají co říct. Nebude to klasická biografická kniha, ale, jak už název napovídá, zachycujeme v ní odkaz Havlíčka po dvě stě letech od jeho narození. Vyjádří se v ní opravdu široká škála lidí,“ nastínila Brychtová.

Krom toho tuto publikaci doplní obrazový materiál. „Budou v ní jak staré fotografie, tak obrázky, které vytvářely děti z naší mateřské a základní školy,“ doplnila Brychtová s tím, že ji plánují vydat v nákladu dva tisíce kusů.

Během Roku Havlíčka si přijdou na své i sportovci. Parta místních nadšenců totiž připravuje Běh z Brixenu. „Dá se říct, že to bude takový symbolický návrat Karla Havlíčka zpět do vlasti. Poběžíme z Brixenu do Havlíčkovy Borové, přičemž chceme co nejvíce kopírovat trasu, po které ho do exilu vezli,“ přiblížil jeden z organizátorů akce Jaroslav Blažek.

Tato akce je v plánu na první červencový týden a na účastníky čeká téměř sedm set kilometrů dlouhá trasa. „Bude rozdělená do šesti úseků. Každý den chceme uběhnout sto kilometrů, ale budeme se střídat tak, aby každý z nás denně uběhl zhruba deset kilometrů,“ vysvětlil Blažek.

Jak dodal, na čas nehrají. „Nemáme v plánu jakkoliv závodit, ale celou trasu si užít v pohodovém tempu. Navíc bychom rádi navštívili i místa, kde Havlíček při své nedobrovolné cestě přenocoval. V noci běžet nechceme, jak z hlediska orientace, tak bezpečnosti,“ podotkl Blažek.

Celoroční program pak zakončí zpřístupnění nové naučné stezky podél Borové. „Bude tam tak sedm, osm zastavení, která souvisí s Havlíčkem. Na každé z nich umístíme informační tabuli,“ informovala ředitelka Brychtová.

Část z ní bude lemovat ovocná alej s dvěma sty třešněmi, za každý rok od Havlíčkova narození jedna. „Chceme lidem nabídnout, že si mohou stromek koupit a zasadit ho sami. Prodávat je budeme za nákupní cenu, rozhodně na tom nechceme vydělat,“ sdělil starosta městyse Přemysl Tonar.

Každá rodina by tady tak mohla zanechat svou stopu. „Pokud se nám to podaří, vznikne mapka, kde bude mít každý stromek své číslo. Lidé se tak za pár let budou moci podívat a zjistit, který sázeli jejich příbuzní,“ dodal Tonar.

Stopy Karla Havlíčka Borovského na VysočiněZdroj: DENÍK/Markéta Evjáková