Potvrdilo to Ředitelství silnic a dálnic. „S postupující výstavbou jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu je od 8.listopadu uzavřena silnice III/03810 na výjezdu z města směrem na Herlify. Důvodem je zahájení výstavby mimoúrovňové křižovatky Termesivy a mostu, kterým silnice III/03810 bude v budoucnu překlenovat hlavní trasu obchvatu,“ upřesnil Martin Buček za tým komunikace Ředitelství silnic.

Uzavírka je plánovaná do konce září 2022. „V září předpokládáme, že nadjezd uvedeme do provozu. Do té doby bude doprava převedena na objízdné trasy,“ dodal. Z uzavírky nemají radost řidiči, ani obyvatelé obcí kolem Herlif. „Já často jezdím do Baštínova. O víkendu nic nejede, tak jdu pěšky. Teď se přes výkopy nedostanu a taxík přes Mírovku je drahý,“ postěžovala si například Věra Neumannová z Brodu.

Řidičům se zase nelíbí, že kvůli objížďkám u Herlif najedou denně kilometry navíc. „Denně minimálně 14 kilometrů, ale co se dá dělat. Snad ten obchvat konečně dostaví. Do Přibyslavi jsem jezdil do práce kvůli opravě silnice v Pohledu přes Dlouhou Ves. Teď budu jezdit zase naopak přes Pohled,“ prohlásil Petr Fiala z Havlíčkova Brodu.

Pro vozidla do 3,5 tuny je objízdná trasa podle Bučka vedena z Havlíčkova Brodu po silnici III/03811 na Mírovku a dále po silnici III/03814 na Herlify, kde se řidič může napojit na silnici III/03810 a dále pokračovat v trase. Délka objízdné trasy je asi 7 kilometrů.

Pro vozidla nad 3,5 tuny je objízdná trasa vedena po silnicích I/38, I/34 a I/19 ve směru Stříbrné Hory, Přibyslav a zde dále po silnici III/03810 na Utín, Bartoušov a Herlify. Délka objízdné trasy je 26 kilometrů.