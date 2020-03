Roušky se shánějí přes známé jako cenné zboží nebo se šikovné švadlenky pouští do práce a roušky si vyrábějí doma.

Vzhledem k tomu, že se ženy chtějí líbit i s rouškou na ústech, fantazii se meze nekladou. Roušky šijí ve všech možných tvarech, velikostech i barevném provedení.

Přibyslav také vyzývá: šijte roušky

Dobrovolníky především na šití ochranných roušek, kterých je zoufale málo, hledá město Přibyslav. Materiál k vyzvednutí, stejně jako hotové roušky bude možné odevzdávat v budově Kulturního zařízení města Přibyslav Bechyňovo náměstí 45, kde sídlí městská knihovna a informační centrum.

Bezpečnostní opatření kvůli nebezpečí nákazy kronavirem zavedli na Brodsku ve veřejné dopravě. Do linkových autobusů nastupují od úterý 17. března cestující zadními dveřmi a sedat si smějí jen v zadní polovině vozu.

Přibližovat se k řidiči nesmějí, takže cestu do práce absolvují zdarma. Kraj Vysočina rozhodl že linková doprava bude týden jezdit zdarma. Ovšem podmínkou je mít ústa a nos chráněné rouškou.V Dolní ulici v Havlíčkově Brodě v samoobsluze U Hejkalů mají všechny prodavačky roušky a dovnitř smí jen omezený počet zákazníků. „Dodržujte odstup,“ informuje zákazníky cedule hned za dveřmi prodejny. Na podlaze pro jistotu prodejna vyznačila lepicí páskou osobní zóny, aby byla jasné, jak mají zákazníci ve frontě postupovat. Pečivo se prodává hlavně balené.

Ve vazbě na vyhlášení nouzového stavu město Havlíčkův Brod rozhodlo, že od úterý 17. 3. 2020 od 9.00 přerušuje provoz městské hromadné dopravy až do Město Havlíčkův Brod až do odvolání.zavírá mateřské školy. A to s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání.

Rodiče si mohou požádat o žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy elektronicky nebo telefonicky na příslušné mateřské škole.