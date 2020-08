Zdroj: DeníkPovinná ochrana úst bude ve veřejné dopravě, v obchodech, na úřadech i ve školách. A dle středečního rozhodnutí i v restauracích nebo u kadeřnice. Hlavní hygienička Jarmila Rážová upozornila, že za nenošení roušek hrozí v krajním případě pokuta až tři miliony korun.

Roušky musí lidí nosit mimo jiné také v MHD, a to i v Pelhřimově, který stále patří k nejméně zasaženým městům republiky. „Roušky jsme do našich autobusů nezaváděli ani v době, kdy se koronavirus objevil v nedaleké Jihlavě. Cestující je budou nosit až od prvního září,“ sdělil starosta Ladislav Med.

Před měsícem docházelo k zajímavému paradoxu, kdy lidé v linkových autobusech na Jihlavsku mít roušku nemuseli, třebaže jeli na stejné trase jako cestující v MHD. Nejnovější nařízení se již vztahuje na všechny.

Divadlo omezí kapacitu

Na kulturních akcích bude nově méně diváků. „Budeme muset lehce omezit prodej vstupenek do velkého sálu v divadle Pasáž. Má kapacitu 525 míst, dohromady tam ale bude moci být pohromadě jen pět set osob včetně účinkujících a obslužného personálu,“ vysvětlila Jaromíra Hanáčková, ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč.

Účinkující roušku mít nemusí, diváci ano. „Už mám negativní reakce od starších lidí, obávají se, že dvouhodinová divadelní představení s rouškou neudýchají,“ dodala Hanáčková.

Nošení roušek a hygienická opatření pocítí zřejmě i erotický průmysl. „Ubude nám klientela, a to dost citelně. Nemluvě o ztrátách, které jsme měli v době, kdy byla většina podniků z rozhodnutí vlády zavřená. Obávám se, že na podzim, kdy dojde k dalším opatřením, budeme muset zavřít znovu,“ postěžoval si provozovatel jihlavského erotického klubu Benedeta Night Club. „Bereme to tak, jak to je,“ sdělili provozovatelé Jessica clubu Nová Bystřice

Ze situace jsou zmatení i rodiče dětí školou povinných. Ředitelé škol sice dostali hygienické manuály, ve kterých jsou závazná i doporučená pravidla, přesto jsou nespokojeni. Nelíbí se jim, že manuál dostali na poslední chvíli, někteří z nich považují materiály za zmatečné. Mimo jiné jim dokumenty nařizují, aby děti do školy vstupovaly pouze s rouškami. Ve třídě je mohou sundat. Další doporučení je neorganizovat hromadné akce.