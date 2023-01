Prezidentské volby na Brodsku: vítězství Babiše před Pavlem a rekordní účast

Plakáty s tváří Andreje Babiše v centru města ani nejbližší okolí nevisí. Nebyly tady ani před volbami. Petr Červenka čeká zrovna na Havlíčkově náměstí na městskou dopravu. Podle jeho názoru i tak Andrej Babiš uspěl, byť zůstal za Pavlem o čtyřiadvacet hlasů.

„Čtyřiadvacet hlasů je jako nic. Pro většinu lidí je Babiš někdo, koho znají ať už v kladném nebo záporném smyslu. Ti ostatní jsou neznámé obličeje. Uvidíme, co udělá druhé kolo. Pro ty starší, co zažili povinnou vojnu a nejsou rozhodnutí nebo volili někoho jiného, není asi Petr Pavel s svými výložkami zrovna někdo, komu dají hlas,“ usmívá se živnostník.

Výsledky prezidentských voleb v Havlíčkově Brodě:

Ivana Štrossová z Krajské knihovny Vysočiny vede Ženy za Brod. V komunálních volbách šly Ženy úspěšně do koalice s Anno. Že Andrej Babiš postoupil do druhého kola a na Havlíčkobrodsku vyhrál, považuje za úspěch. „Andrej Babiš má zkušenosti s politikou. To asi hodně lidí ovlivnilo,“ vysvětluje Štrossová ale zdůrazňuje, že se jí vůbec nelíbí jak volba prezidenta dramaticky narušuje vztahy mezi lidmi.

Těsný souboj Petra Pavla a Andreje Babiše v okresním městě ale není otázka pro spisovatelku a nakladatelku Markétu Hejkalovou. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ říká Deníku organizátorka Podzimního knižního veletrhu.

První kolo voleb prezidenta



Okres Havlíčkův Brod:



Andrej Babiš 37,62 procent 20461 hlasy



Petr Pavel 31,07 procent 16 896 hlasů



Město Havlíčkův Brod:



Petr Pavel 34,30 procent 4322 hlasy



Andrej Babiš 34,11 procent 4298 hlasů

Souboj vesnice a město. Tak vnímá výsledek prezidentských voleb v první kole Věra Bergerová z Havlíčkova Brodu.

„Těsný rozdíl hlasů mezi Pavlem a Babišem o tom vypovídá. Venkov to jsou v případě Brodu místní části volí Andreje Babiše. Město Havlíčkův Brod zase Pavla, ale Brod není tak velké město, aby byl rozdíl hlasů mezi oběma vítězi daleko větší než je,“ myslí si Bergerová a dodává: „Uvidíme v druhém kole.“

Už je toho dost. Jan Schwarz z Havlíčkova Brodu je znechucený tím, jak se volební kampaň vede. „Pomluvy, urážky, napadání. Útok na nejnižší lidské pudy jako je strach,“ říká umělecký kovář a zastupitel.

Výsledek voleb ho nepotěšil, ale jak konstatuje, výsledky voleb kopírují majetkovou situaci okresů. „Ty bohatší jasnou převahou volí Pavla, u chudších je to Babiš. Takže u nás to dopadlo tak jak to dopadlo,“ myslí si Schwarz.