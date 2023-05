Co si dále přečtete: Co se prezidentovi Petru Pavlovi vybaví při vyslovení jména Vysočina. Kdy stál poprvé na skateboardu. Proč nenavštívil vojenskou základnu v Náměšti nad Oslavou. Kde bude trávit dovolenou.

Těch receptů je celá řada, ale já si myslím, že prezident by neměl být nositelem konkrétních receptů. Jsem spíše prostředníkem k tomu, aby se některé recepty dostaly do povědomí a aby se jimi zabývala především vláda a parlament. Já svoji roli vidím v tom, že budu usnadňovat komunikaci. Byť se zdá na první pohled banálním problémem, máme v ní dosud největší rezervy. Můžu mluvit se starosty, hejtmanem a navštívit konkrétní firmy, kde jsou dobré zkušenosti, které by se daly použít jinde. Od lidí se dozvím spoustu detailů o problémech a ty vzápětí používám při jednání s ministry, s premiérem nebo s odborníky, se kterými hledáme nejlepší možné způsoby jejich řešení.

Důvodů je více. Máme tady jeden klíčový projekt pro Českou republiku a to je dostavba pátého bloku jaderné elektrárny. A pak je na Vysočině část území, které by se dalo označit za strukturálně problémové. Projevují se tam odliv především mladých lidí nebo nedostupnost některých služeb, proto jsem se s tím chtěl seznámit z první ruky.

Horácká multifunkční aréna coby hala nadregionálního významu nebyla tématem k diskuzi?

Ne, halu jsme neřešili. Bavili jsme se o tom, že Kraj Vysočina není možná tím nejlepším, pokud jde o výkonnost ekonomiky, na druhou stranu rozhodně není nejhorším. Má řadu předností, například krásnou krajinu. Má i dobrou strukturu průmyslu, protože se vyvíjí velice dynamicky především v průmyslu, který má dnes prioritu, to znamená průmysl s vyšší přidanou hodnotou. Takže si myslím, že je tu nejen řada problémů k řešení, ale také, a těch je možná i více, pozitivních příkladů, které by se daly použít jinde pro inspiraci.

Co se Vám vlastně vybaví, když se řekne Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod nebo Pelhřimov?

Především brambory. Vysočina vždycky byla bramborářský region, ale pak se mi taky vybaví krásná krajina. Vzhledem k tomu, že mám náklonnost k motorkám, rád jezdím tam, kde je hezky a tady na Vysočině jsou nádherné silnice a krásné kouty, kam člověk rád zavítá. A pak ještě v době, kdy jsem nosil uniformu, jsme tady měli jednu z našich základen v Náměšti nad Oslavou. Tam jsem byl také často. A ta historie, je tu rodný dům Kubiše, u něj jsem byl mnohokrát. Vzpomínek i kamarádů tady mám hodně, proto sem rád jezdím.

Co se týká aktuální návštěvy, jedním z cílů vaší cesty byl jihlavský volnočasový areál Český mlýn. Chcete jít veřejnosti příkladem v aktivním trávení volného času?

To je jedna z věcí, kterou jsem si dal jako prioritu. Faktem je, že čím náročnější a dynamičtější je život, který žijeme, tím více pozornosti bychom měli věnovat prevenci, fyzickému i psychickému zdraví. Zaujalo mě, když jsme se v předvolební kampani bavili s mladými lidmi, jak citlivě vnímají současnou složitou společnost a život a na kolika z nich se krize promítají z hlediska duševního zdraví. A fyzické a duševní zdraví spolu velice úzce souvisí. A stejně tak souvisí naše zdraví s tím, jak velké nároky budou kladeny na naše zdravotnictví. Čím více se budeme věnovat svému fyzickému a duševnímu zdraví, tím levnější bude naše zdravotnictví.

Elektronickou střelnici si hejtman Vítězslav Schrek i prezident Petr Pavel nejprve jen vyzkoušeli.Zdroj: Deník/Martin Singr

Zúčastnil jste se i běhu, při kterém vás postihlo drobné zranění, přesto jste se pak nebál stoupnout na skateboard. Byl to pro vás zážitek?

Musím říct, že se za to úplně stydím, vnímám to jako vlastní hloupost. Člověk si neuvědomuje, že není ve věku, kdy by mohl kdykoliv vyběhnout a nemít obavy. Naprosto jsem podcenil, že před během, a zvlášť když chce člověk běžet rychle, je potřeba se aspoň trošku protáhnout. Já se snažil ze všech sil být rychlejší než pan hejtman, tak jsem to přepískl a natáhl jsem si svaly. To se stane, je to moje hloupost. Ale rozhodně mě to neodradí od sportu, příště si na to dám pozor.

A ten skateboard?

To mě docela mrzelo, protože jsem si to vyzkoušel jako dítě, když sem přišly vůbec první skateboardy. Mnohokrát jsem si na něm natloukl a to, že tam byl připravený a já se nemohl svézt, to mě opravdu mrzí.

V pátečním programu cest po Vysočině máte i návštěvy dvou zemědělských firem. Co si od nich slibujete?

Především mě zajímá to, jak se dá dělat zemědělství ekologicky, ale zároveň efektivně. Mnozí říkají, že se dá zemědělství dělat efektivně, nebo ekologicky. A zrovna farma a zemědělské družstvo, na které zítra pojedeme, jsou příkladem toho, že to jde skloubit. A já se chci pobavit s lidmi, kteří se toho přímo účastní, jaké jsou jejich zkušenosti. Právě takové zkušenosti by se měly přenášet dál.

Prezident Pavel mířil na Třebíčsko. Navštívil Jemnici, Hrotovice i Kožichovice

Uděláte si v rámci soukromého programu čas na expozici motocyklů na Hradě Kámen?

Moc rád bych. Já tuto expozici viděl, je to tedy už nějaký čas, ale bohužel to tentokrát nestihneme. Budu to muset nechat na někdy, až budu mít volno.

A co návštěva vojenské základny v Náměšti nad Oslavou?

Tam jsem byl relativně nedávno, tak jsme to tentokrát do programu nezařadili. Já si počkám, až tam přijdou nové vrtulníky a pak se rád přijedu svézt.

To znamená proletět se za kniplem?

Určitě. Jestli bude taková možnost, určitě jí využiji. Není to tak dlouho, co jsem měl možnost se proletět vrtulníkem Mig 24, který tam dlouho byl páteřním strojem. Když jsme létali nad přehradou, v té přední kopuli to byl neopakovatelný zážitek, takže se těším na to, že vyzkouším i jiný vrtulník.

Prezident Petr Pavel poskytl Deníku exkluzivní rozhovor v první den své návštěvy Vysočiny.Zdroj: Deník/Pavlína GálováVáš program na Vysočině je velmi nabitý, vůbec se nedostane na Havlíčkobrodsko a Žďársko. Zavítáte tam v blízké době, abyste to místním obyvatelům vynahradil?

Je to těžké. Sice nemáme kraje tak velké a člověk by mohl říct, že by je bylo možné objet celé, ale nechci to dělat jako soutěž, kolik měst objedu v jednom kraji. Samozřejmě, že by šlo si ve dvou dnech udělat deset čárek za deset měst. Ale mě by potom bylo líto, že se nemohu místním lidem více věnovat. Moje návštěva v kraji Vysočina určitě není poslední a v okamžiku, kdy budeme plánovat tu další, už vynecháme města, která jsme teď navštívili, budeme se věnovat těm dalším.

V Českém mlýně bylo vidět, že jste mezi lidmi populární – fotil jste se s nimi, podepisoval se, tleskali. Těší vás to?

Těší, ale zároveň mě to trochu děsí, abych pravdu řekl. Jsou s tím spojená velká očekávání. Já nikdy nechtěl dávat plané sliby ani naděje, vždy se spíše snažím mírnit očekávání. Snažím se lidem říkat, že si vážím jejich podpory, ale upozorňuji je, že problémy, které tady máme a které oprávněně doufají, že se mi podaří změnit, nejde vyřešit ze dne na den. Bude potřeba mít trochu trpělivosti. Myslím, že většina lidí je soudná a pochopí to.

Blíží se doba dovolených a Vysočina proslula jako místo, kam váš předchůdce jezdil v létě odpočívat. Přijedete také?

Nevím, jestli bych zrovna chtěl trávit dovolenou na nafukovacím člunu, ale rád se přijedu podívat. Se ženou máme kořeny ve východočeském kraji, máme tam chalupu a nejspíše budeme naší letní dovolenou trávit tam. Žena už má pro mě připravenou hromadu atraktivních činností jako omítání stěn baráku, sekání trávy a štípání dříví. Je to nádherný relax v kontrastu s tím, co dělám každý den.

KVÍZ: Prezident Petr Pavel se dostal do České knihy rekordů. Víte proč?

Ale výlet na motorce, třeba i na Vysočinu, si počítám také dopřejete.

Nesmím to říkat před ženou, ale samozřejmě s tím počítám, že budu unikat na motorku (úsměv).

Co byste nyní, na začátku léta, popřál čtenářům Deníku?

Především aby si užili krásné, klidné léto. Aby se nenechali příliš otrávit tím, že všude kolem slyší, kolik máme problémů a jak je všechno špatně. Aby si zkusili uvědomit, že jsme naopak mimořádně šťastná země a přes spoustu problémů jsme na tom v souhrnu mnohem lépe než řada zemí, kterým někdy možná i trochu závidíme. Hlavní je nebrat všechno tak pesimisticky, nestěžovat si pořád na vše kolem, ale spíše se zamyslet nad tím, co můžeme udělat proto, aby to bylo lepší.

