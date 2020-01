Rozpočet na tento rok schválili zastupitelé téměř jednomyslně, proti byl jen jeden. Vyrovnaný je vůbec poprvé. „Je to dlouhodobá priorita ODS ve vedení radnice. Nechceme nikomu zanechat dluh a prázdnou městskou kasu,“ podotkl místostarosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).

„V neposlední řadě jde i o to mít v hospodaření nějakou rezervu, protože můžou přijít nečekané výkyvy v ekonomice a pro některé obce to už v minulosti bylo téměř smrtelné. Už jenom to, že jsme město na řece. Možná si to nikdo neuvědomuje, ale povodně, které zasáhly Českou republiku v minulých letech byly varovným signálem, že musíme hospodařit uvážlivě,“ upozornil Stejskal.

S návrhem rozpočtu souhlasili i opoziční zastupitelé. „Vyrovnaný rozpočet kvituji a není důvod se mu nějak bránit. To, co je v něm nastíněno, je odpovídající,“ pochválil zastupitel Milan Plodík (KSČM). „Návrh rozpočtu splňuje naše představy,“ přidal se další komunistický zastupitel Zdeněk Dobrý.

Naopak určité výhrady měl k rozpočtu bývalý místostarosta Čeněk Jůzl (KDU-ČSL). „Město má momentálně na účtech 120 milionů korun, které tam zbytečně leží ladem. Inflace nám každý rok sežere tři miliony, které by mohly být věnovány na jiné věci. Věřím, že pokud by byl i letos rozpočet deficitní, bylo by to jen ku prospěchu občanů,“ oponoval Jůzl.

Parkovací dům spolkne 44 milionů

Jednou z nejnákladnějších položek bude stavba mateřské školy Konečná. Ta vyroste na pozemku vedle základní školy, který byl dosud nevyužitý. „V budově budou tři třídy o kapacitě 49 míst a nadstandardní kuchyně,“ přiblížil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS).

„Náklady stavební části činí téměř padesát milionů korun. Vybavení pak vyjde na dalších zhruba osm milionů korun,“ informoval druhý místostarosta města Vladimír Slávka (ANO).

Na své si přijdou i řidiči. „Město bude hradit výstavbu parkovacích domu u nové krajské knihovny, která vyjde zhruba na čtyřiačtyřicet milionů korun. Ve spolupráci s Krajem Vysočina se podílíme i na rekonstrukci komunikace na ulicích Dolní a Žižkova. Město bude hradit náklady na opravy chodníků, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a části přeložek plynovodu. Tyto náklady jsou ve výši asi třicet milionů korun,“ sdělil Stejskal.

Rekonstrukce zmíněných ulic začne na jaře a potrvá až do podzimu. Nově pak dojde k jejich zjednosměrnění. „Plánuje se, že se na Žižkov bude jezdit ulicí Na Ostrově a zpět do Dolní ulice Žižkovou ulicí. Bude to takový falešný kruhový objezd se souborem domů uprostřed. Myslím si, že to městu v tomto úseku pomůže se zklidněním dopravy,“ řekla před časem Irena Šedová z odboru dopravy krajského úřadu.

Pozitivní zprávou je také rozšíření parkoviště na Žižkově, které vyjde asi na osm milionů korun. „Je to parkoviště ve vnitrobloku na sídlišti, které vzniklo z iniciativy občanů, kteří tam bydlí. Přibude zde přibližně 45 nových parkovacích míst. V tuto chvíli je hotové územní řízení a připravuje se stavební povolení,“ popsal Tecl.

Město bude pokračovat i ve stávajících pracích. Jednou z nich je například rekonstrukce silnice mezi Pleasem a Jihlavskou ulicí, přičemž letos se dělníci přesunou do Strážné ulice.

Rozpočet plní hlavně sdílené daně

Oproti tomu peníze město získává především od státu. „Největší příjmy má Havlíčkův Brod, a nejen on, ze sdílených daní. To jsou daně, které stát rozděluje mezi obce, kraje a státní rozpočet,“ vysvětlil Tecl.

Jednou už se stalo, že výdaje města nepřesáhly jeho příjmy. Tehdy ale šlo podle vedoucí ekonomického odboru brodského městského úřadu Josefa Jukla o výjimku.

„Já sám mám uložené tabulky rozpočtů od roku 2006 a od této doby jsme měli vždy plánovaný deficitní rozpočet. Pouze rok 2008 byl výjimečný. V tomto roce byl schválen přebytkový rozpočet. Důvodem byly očekávané příjmy z privatizace bytových domů a příjmy za prodej areálu kasáren letiště,“ uvedl Joukl.