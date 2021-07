Příjmy Jeníkova pro letošní rok jsou 80,4 miliony korun. Z toho podle starosty přes pět milionů činí zisky z prodeje pozemků a přes 23 miliony státní dotace.

„Naopak výdaje města jsou letos přes 128 milionů, z toho víc než 94 miliony jsou investice a opravy,“ dodal starosta.

Schodek v rozpočtu město pokryje půjčkou a úsporami z minulých let. Podle názoru Lenky Libecajtové z Jeníkova platí, že nic není zadarmo. „Když je půjčka využitá na něco, co má smysl, třeba nová hala, tak proč ne,“ konstatovala. Naopak Jan Skalický svůj názor shrnul do jedné věty: „Nebudu to komentovat.“ Půjčka a schodek v rozpočtu znamenají úspory.

„Uskutečníme jen to, na co má město dotaci. Hlavní položkou je stavba sportovní haly,“ upřesnil starosta. Mezi projekty, kterým se chce Jeníkov letos kromě haly věnovat, patří odborné učebny v základní škole, komunikace Za Pivovarem nebo dětské hřiště na Tržišti. Originální videdozáznam kde starosta informuje o stavu městské pokladny, natočili František a Jan Stýblo z Jeníkovska. Ti podle starosty s tím návrhem přišli. „Považoval jsem to za dobrý nápad,“ dodal starosta.

