Od pondělí se znovu otevřou papírnictví, obchody s dětským oblečením a obuví či prodejny pietního zboží. Rozjedou se ale i některé služby, zájemci mohou opět využívat čistírny, prádelny, prodeje náhradních dílů na auta a stroje, opravny domácích spotřebičů a zámečnictví. Do měst se pak vrátí i farmářské trhy.

Kdo v pondělí otevře:

- obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, prodejny pietního zboží

- čistírny, prádelny, opravny, zámečnictví

- farmářské trhy

- zoologické a botanické zahrady

Podobně jako Zuzana Buchtová ale reagují i další lidé. „Supermarkety jsou neustále plné a rozestupy tam nikdo neřeší. Opravdu nepochopím, proč malé obchůdky, kde by prodavačky počet lidí lehko uhlídaly, musí být už téměř rok zavřené a tady se na všechna opatřené kašle,“ přidal se Martin Dvořák z Jihlavy.

Najdou se však i tací, kteří rozvolnění vítají a opatření chápou. „Jsem ráda alespoň za to málo. Věřím, že se brzy přibudou i další obchody a služby. Jsme ve výjimečné situaci a pokud opatření alespoň trochu pomohla, určitě měla smysl,“ řekla smířlivě Jana Benešová z Havlíčkova Brodu.

Radost mají pochopitelně rovněž obchodníci, kterých se znovuotevření týká. „Jsme rádi. Momentálně uklízíme a připravujeme se na první zákazníky. Je dobře, že budeme moci mít otevřeno, hlavně kvůli dětem, které se vrací do škol,“ svěřila se Hana Hanzálková, prodavačka z pelhřimovského papírnictví.

Má to háček

Kromě zmíněného ožijí také zoologické a botanické zahrady. Má to však jeden háček. Návštěvníky mohou pustit jen do venkovních prostor a do dvaceti procent své kapacity. „Přesto se lidé nemusí bát, že by se k nám nedostali. Areál je velký a těch dvacet procent poměrně velkorysých,“ ujistil mluvčí Zoologické zahrady Jihlava Martin Maláč.

Na otevření se už moc těší. „Byla to opravdu dlouhá doba a už se nemůžeme dočkat, až návštěvníky opět přivítáme. Někteří už mi dokonce natěšeně volali a ptali se, jaké podmínky musí pro návštěvu zoologické zahrady splnit,“ svěřil se Maláč. „Příjemná změna to bude i pro zvířata. Takoví primáti nebo šelmy to opravdu velmi uvítají,“ dodal.

Další vlna rozvolňování by mohla přijít na přelomu dubna a května. V současné chvíli se mluví například o otevření zahrádek restaurací. „Doufám, že se brzy vrátíme do normálu. Už půl roku jsem nebyla u kadeřnice, o kosmetičce ani nemluvím. Snad bude vláda myslet právě na tyto služby,“ vyslovila na závěr své přání Nikola Černá z Havlíčkobrodska.