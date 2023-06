/VIDEO/ Víc než stoletá historie Rubešovy školy. Originální výstavu která mapuje školství v Havlíčkově Brodě si mohou prohlédnout návštěvníci budovy AZ Centra Střediska volného času Havlíčkův Brod. Autorem je student Filip Prokop.

Historii Rubešovy školy mapuje výstava v AZ Centru. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Za dobu její historie vedlo školu šestnáct ředitelů. „Poslední Miloš Kejklíček se stal ředitelem AZ Centra v době kdy už byla škola zrušena,“ upozornil při zahájení autor výstavy. V dlouhém zástupu učitelů, kteří za ta léta prošli školní sborovou, byla i Eva Vyoralová, bývalá brodská zastupitelka. Učit začala na škole v sedmdesátých letech dvacátého století.

Školu za dobu její existence navštívily tisíce žáků. Například Jana Marková. „V době, kdy jsem do Rubešovky chodila, bylo ve škole spousta dětí. Dokonce dvě plné třídy áčko a béčko, v každé třídě přes třicet dětí. Vzpomínám si, že jsme na prvním stupni měli dřevěné lavice se sklápěcím sedadlem a dřevěnou deskou s dírou pro kalamář. Na svačinu jsme dostávali mléko ve skleněných lahvích. Jednou mi ta lahev sjela po desce na zem, to byl průšvih,“ vzpomínala bývalá školačka. Jak dodala, v hodinách musela panovat přísná kázeň. „V době vyučování jsme seděli s rukama za zády a poslouchali učitele. Kdyby se to stalo dneska, běží si rodiče stěžovat snad na Ministerstvo školství,“ dodala s úsměvem.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Rubešovku, jméno dostala podle Rubešova náměstí na kterém ji vybudovali, nechali radní v tehdejším Německém Brodě postavit v roce 1889. Tehdejší školy už nestačily, kapacitně ani hygienicky. Otevřeli ji v roce 1891. Součástí školy byla i tehdejší kaple svaté Barbory. Ta v roce 1945 vyhořela. V šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století byla škola přeplněná. Chyběly učebny a tak žáci chodili do školy na směny. „Měli jsme dopolední nebo odpolední vyučování,“ vzpomínala Jana Marková. Škola měla v jejích vzpomínkách neopakovatelnou atmosféru. Někdy se ji neprávem přezdívalo Myšárna a lidé, kteří zde pracovali, byli někdy velmi originální. „Třeba pan školník Beran. Měli jsme z něho respekt,“ dodala bývalá žačka.

Škola měla svoje dílny a pozemky. Školu na Rubešově náměstí nechalo město zavřít v devadesátých letech. Po rekonstrukci, která stála čtyřicet milionů a skončila v roce 2011, se z bývalé školy stalo kulturní a vzdělávací centrum. Autor výstavy a jeho kolegové se inspirovali školní kronikou a historickými kalendáři.