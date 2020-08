Každá pumpa má na sobě logo trojzubce a nápis Standard, který odkazuje na českého výrobce Sigmu z Hranic. „Každý rok jsem opravil tři až čtyři pumpy. Musel jsem je demontovat, odvézt k sobě na dílnu a opravit. Naštěstí se ke všemu dají sehnat náhradní díly,“ popsal bývalý servisní technik. „Často jsem musel měnit sací koš a zkorodované trubky. Někdy byly vymlácené čepy, protože lidé pumpují hekavě, ne táhle,“ dodal.

Voda z ručních pump je pro obyvatele města k dispozici zdarma a je určena pouze na zálivku. „Vídám sousedy, jak si zalévají zahrádky,“ potvrdila využití vody jedna z místních žen.

Historie firmy Sigma sahá až do druhé poloviny devatenáctého století. V loňském roce Vlastivědné muzeum v Olomouci pořádalo výstavu nazvanou Sigma, 150 let tradice výroby čerpadel, ve které návštěvníkům představilo dějiny firmy od jejích počátků až do současnosti.

„Můžeme se jen domýšlet, zda rod Sigmundů vůbec tušil, jak silnou tradici v Lutíně zakládá. Každopádně nám tu po sobě zanechal poselství, které se i přes všechny překážky dochovalo neuvěřitelných 150 let,“ zmínil Milan Šimonovský, předseda dozorčí rady Sigma Group.

DANIELA NACHÁZELOVÁ, Letní žurnalistická škola