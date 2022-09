Objev, který přijde jednou za život, nebo nikdy. To je podle archeologa Jakuba Těsnohlídka ze společnosti Archaia Brno unikátní nález středověké stříbrné hutě a rudného mlýna na Stříbrném potoce u Havlíčkova Brodu. Nález je letos nominovaný na cenu Národního památkového ústavu ve dvou kategoriích.

Unikátní rudný mlýn



* Pochází asi ze třináctého století

* Drtila se v něm stříbrná ruda

* Patřilo k němu mlýnské kolo o průměru čtyři metry

* Rudný mlýn z Brodu je jediný v Česku

* Druhý mají až ve Francii

* Místo nálezu je Stříbrný potok u Havlíčkova Brodu

Hlavní cena Patrimonium pro futuro (dědictví otců pro budoucnost, pozn. autora) vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo. Druhá kategorie má název Památky děkují. „Je to pro nás obrovský úspěch. Už jen že jsme nominovaní. Jsem archeolog sedm let, ale zatím jsem nic takového nezažil,“ zdůraznil Těsnohlídek. Stříbrnou huť objevili archeologové v údolí Stříbrného potoka před dvěma lety při zkoumání trasy budoucího jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu.

Archeologové na výzkumech pracovali rok. Nikdo by nečekal, že země v těch místech skrývá historické poklady celoevropského významu. Nejcennější objev, který archeologové odkryli právě v údolí Stříbrného potoka byl 750 let starý mlýn na drcení stříbrné rudy. Jak zdůraznil Těsnohlídek, druhý takový je až ve Francii. Havlíčkobrodský mlýn skrytý dva metry pod zemí byl ale v mnohem lepším stavu.

Jak upřesnil Těsnohlídek, mlýn byl součástí úpravny rudy. Když už ji nebylo možné třídit ručně, bylo třeba ji rozbít. K tomu dělníci používali zvláštní buchary. „Když se ani potom nedala ruda roztřídit, tak ji museli semlít v mlýně, který pohánělo kolo,“ vysvětlil archeolog.

Z mlýna o rozměrech pět krát osm metrů se dochovalo asi dva metry vysoké kamenné zdivo a podzemní odvodňovací štola. K nálezům patří kus mlýnského kola. To se v mlýnu točilo asi koncem 13. století. Mělo průměr asi čtyři metry. Nejen dřevo, ale na místě nálezu archeologové objevili i konopné provazy, kožené předměty včetně pochvy nože.

Vlastní muzejní expozice

Bývalý pedagog dnes důchodce Josef Málek je fanoušek historie. Má jasno. „Z takových nálezů by měl mít Brod vlastní muzejní expozici,“ prohlásil Málek. Podobně uvažuje zastupitelka Eva Vyoralová a měla by i vhodné prostory. Starou radnici, která je dneska prázdná.

Za jedinečný úspěch považuje objev rudného mlýna u Brodu i místostarosta města Libor Honzárek. „Pokud vím, jedná se o teprve druhý přímý archeologický doklad vodního kola ve středověkém hornictví a hutnictví. Hodně to vypovídá o minulosti města,“ konstatoval Honzárek.

Podle Jakuba Těsnohlídka je archeologie věda pro lidi. „Archeologické nálezy musíte zveřejnit. Na západ od nás se archeologům říká, publikuj nebo zhyň. Můžete najít cokoliv, ale když o tom nikdo neví, je vaše práce na půli cesty. Proto je pro nás nominace na cenu Národního památkového ústavu tak cenná,“ poznamenal Těsnohlídek.

Rudný mlýn soutěží v nominacích Národního památkového ústavu o udělení ještě další ceny s názvem Památky děkují. Jestli vyhraje, rozhoduje veřejnost prostřednictvím hlasování na webu Národního památkového ústavu. Hlasovat je možné do 30. září.