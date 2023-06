Zvláštní rozpis služeb už má pobočka České pošty Na Pražské. „Zbytečně tam stojíte, ta pošta je už stejně skoro zavřená,“ informuje nás před poštou Jana Tvrdíková. Jak vysvětluje, musela už na poštu do Svatovojtěšské pro doporučený dopis. Pošta v Pražské funguje nejdéle do tří hodin odpoledne, o dopisy ani balíky se už nestará. „Jenže kdykoliv jsem na poště na Smetanově náměstí, tak jsou otevřené dvě přepážky. Hlavně, že je na poště prodej losů a harampádí, které tam nemá co dělat,“ postěžovala si Tvrdíková.