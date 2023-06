Do pátku 9. června bude otevřená pobočka pošty v Pražské ulici. „Zbytečně tam stojíte, ta pošta je už stejně skoro zavřená,“ informuje nás před poštou Jana Tvrdíková. Jak vysvětluje, musela už na poštu do Svatovojtěšské pro doporučený dopis. Pošta v Pražské funguje nejdéle do tří hodin odpoledne, o dopisy ani balíky se už nestará. „Jenže kdykoliv jsem na poště na Smetanově náměstí, tak jsou otevřené dvě přepážky. Hlavně, že je na poště prodej losů a harampádí, které tam nemá co dělat,“ postěžovala si Tvrdíková.