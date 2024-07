To, že je část budovy stále v provozu, přesto, že Česká pošta rušila pobočky kvůli šetrnosti, vrtá hlavou například živnostníku Petru Blažkovi z Havlíčkova Brodu. Také proti rušení pošty protestoval. „Já tomu nerozumím. Česká pošta a vůbec celý tenhle stát si z nás dělá blázny. Tak je ta pošta zavřená , nebo otevřená? Chodím kolem pravidelně. Každou chvíli tam skládají balíky. Musejí tam svítit, v zimě topit. Tak kde jsou ty úspory? To nemohli nechat v provozu aspoň jednu přepážku na pár hodin,“ vrtí nechápavě hlavou.

Podobnou otázku si kladl nejen Petr Blažek a další, co petici podpořili, ale divil se i starosty města Zbyněk Stejskal, poté, co se dozvěděl, co pošta s budovou plánuje. Naopak pošta na Pražské v přízemí jednoho z paneláků zanikla v tichosti a bez protestů. Prostory měla pošta jen pronajaté. Dlouho prázdné nezůstaly. Dneska je tam prodejna a servis elektrokol.

Jestli pošta někomu chybí je otázka. Podle Věry Svobodové, která na sídlišti bydlí, lidé jezdí na poštu do centra Brodu. O žádných stížnostech neví. „Mně pošta nechybí. Mám datovku a balíčky mi vozí kurýr," dodala.

Podle místostarosty Vladimíra Slávky není rok poté, co pošta zrušila v Brodě dvě pobočky, tak dramatická, jak se radní zpočátku obávali, ale také to není důvod k přehnané spokojenosti. „Když došlo ke sloučení pošty u nádraží s poštou v centru, bylo to zpočátku bez problémů, ale teď se asi situace vrací do starých kolejí. Stalo se mi několikrát, že jsem na poště čekal víc než patnáct minut. Myslím, že pošta u nádraží Brodu chybí,“ řekl Deníku.

V současné době zůstala obyvatelům Havlíčkova Brodu jen jedna pošta a ta nejhůř dostupná. Nahoru do prvního patra k přepážkám vedou strmé schody. Pošta má výtah, ale je to jen speciální plošina pro vozíčkáře. Přepážky jsou v prvním patře. Dana Pecnová pomalu schází ze schodů dolů. Na otázku, jak se jí šlo po schodech, odpoví, že nahoru to bylo horší, ale už si zvykla. „Já sem na poštu naštěstí chodím jen občas. Je pro mě blíž než to bylo u nádraží. Jiní na tom jsou hůř,“ dodala.

Situaci, jak se klienti méně pohybliví nebo senioři dostanou k přepážkám do prvního patra, už ale Česká pošta loni vyřešila. Mluvčí České pošty Ivo Vysoudil přišel ve Svatovojtěšské s originálním řešením. Pošta má svého plošináře. „Pošta Havlíčkův Brod 2 zůstává zachována, s městem jednáme i nadále o zlepšení možnosti parkování a dalších služeb. Co se týče plošiny zajišťující bezbariérový provoz pošty Havlíčkův Brod 2, plošina musí být obsluhována proškoleným zaměstnancem. Z toho důvodu bude pobočka posílena o pracovníka, který bude mít obsluhu na starost,“ napsal Vysoudil Deníku. Takže možnost dopravy do prvního patra pro imobilní návštěvníky pošty je, zda toho využijí, je věc jejich osobního rozhodnutí. Proč si Dana Pecnová nezavolala výtah, jen pokrčí rameny. „Radši ne, ještě nejsem na tom tak zle,“ doplnila.

Je všední den deset dopoledne. Na poště ve Svatovojtěšské je asi desítka zákazníků. V ruce mají pořadový lístek, čekají, až se na panelu objeví výzva. Čeká i Martina Valovičová. „Teď je klid. Těsně po otevření. Ale odpoledne, když začnou chodit lidé z práce, sem nejdu,“ vysvětluje mladá matka. Upozorňuje, že z pošty je i kontaktní místo skupiny ČEZ, takže tu je hlavně odpoledne plno.

Podle místostarosty Vladimíra Slávky ale kontaktní místo ČEZ nemá vliv na rychlost vyřízení poštovních záležitostí. „Je to kontaktní místo ČEZ, které obsluhuje konkrétní osoba a vyřizuje pouze záležitosti ČEZ. Na provoz pošty to nemá vliv, snad že někdy je v hale vizuálně víc lidí,“ poznamenal.

Co se naštěstí nesplnilo jsou problémy s parkováním, obavy, že centrum města zahltí poštovní dodávky. Ty ale jezdí k dodejně k poště u nádraží.

Zrušení dvou poštovních poboček ve městě ale i tak znamená soustředění všech klientů na hlavní poštu. S tím je spojená i zvýšená frekvence provozu a nárůst počtu automobilů na Smetanově náměstí. Takže radnice provedla určité změny.

Nechala například vyklidit parkovací místa v blízkosti pošty, jež sloužila referenčním vozům a návštěvám na radnici pro návštěvníky pošty. Místa pro městské vozy zůstala ve vnitrobloku radnice.