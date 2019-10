Socha je některým obyvatelům Přibyslavi už léta trnem v oku a v různých časových intervalech žádají radnici, aby vojáka z parku odstranila. Místo vojáka by měla v parku stát nejlépe socha matky, která je dnes už jen torzem pomníku obětem první světové války. V současné době se nachází v ulici poblíž místního kostela.

Podle Františka Trdého je dnes jiná doba, pro podobné sochy bohatýrů je nejvhodnější nějaké muzeum. „Mně osobně socha ruského vojáka nevadí. Nikdy jsem se o ni nezajímal, a to jsem v Přibyslavi denně,“ podivil se o jednu generaci mladší student Luboš Musil.

František Trdý zveřejnil svoje stanovisko v místním občasníku, oslovil i vedení radnice, které jeho připomínku předneslo na zasedání komise pro regeneraci městské památkové zóny.

Podle místostarosty Michaela Omese se František Trdý dotkl citlivého tématu, které se ve městě řešilo už v roce 2003. Zbavit se ale problematické sochy nelze jen tak.

Komise sochami hýbat nechce. Navíc postava vojáka od sochaře Samohrda byla svého času prohlášena kulturní památkou, tento statut je dodnes platný.

„Podle památkářů z krajského úřadu lze podle regulí s objekty, které byly vyhlášeny kulturní památkou, hýbat jen za závažných okolností. Například, kdyby byla památka nějak ohrožena,“ vysvětluje místostarosta Omes.

Voják zůstává v parku dál. Podle Omesova osobního názoru je však stěhování soch, a to jakýchkoliv, čirý nesmysl. „Každá socha je součástí historie, znázorňuje část dějin. V takovém případě bychom mohli uvažovat, zda neodstranit z parku pod zámkem třeba také sochu Jana Žižky, který Přibyslav kdysi srovnal se zemí,“ navrhuje místostarosta.

Nicméně chápe pocity občanů, kteří chtějí druhou sochu matky z postranní ulice od kostela přestěhovat, dle jejich soudu, na důstojnější místo.

Pomník rudoarmějců na havlíčkobrodském novém hřbitově ale nahradila Kaple modrého okna. Nový památník je věnován obětem první i druhé světové války. Vybrala ho městem pověřená hodnotící komise. Symbolizuje vědomí, naději a připomínku ztracených životů. Bohužel modré oko se líbí málo komu, od doby svého odhalení se skulptura dočkala mnoha hanlivých přirovnání.

Bývalý pomník padlých ruských vojáků představoval kamenný sloupek s rudou pěticípou hvězdou. Součástí pietního místa je i hromadný hrob, ve kterém je pochováno 37 obětí první světové války. Jde o vojáky rakousko-uherské armády a srbské a ruské zajatce, kteří zemřeli v lazaretech a v nemocnicích tehdejšího Německého Brodu. První pomník tu byl již v roce 1932. O 34 let později byly do hrobu přidány i ostatky rudoarmějce a vznikl stávající památník. Ten byl do této doby věnován pouze pochovaným rudoarmějcům (jak se nakonec zjistilo, pochován je tu jenom jeden). Nový památník má uctít památku obětí obou válek.

Návrh Kaple modrého okna Jan Exnar brodským zastupitelům předložil již na konci minulého roku. Dílo brodského rodáka a významného českého sklářského výtvarníka ale u zastupitelů vzbudilo rozporuplné reakce. Radnice nakonec vyhlásila výtvarnou soutěž a o vítězi rozhodla hodnotící komise složená z odborníků z muzea a galerie i zástupců všech volebních stran.

„Komise přijala devět návrhů. Na prvním místě se umístil pražský ateliér Vitraje,“ informoval místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Pod jeho hlavičkou svůj návrh předložil právě Jan Exnar. „Je to umění. Někomu se líbí, někomu ne. Myslím, že je dobře, že nejsme všichni stejného názoru a vkusu. Komise se na výsledku shodla a já sám se s ním ztotožňuji,“ doplnil Honzárek.

Vítězný návrh autor nazval Kaple modrého okna. Koncepce má charakter otevřené architektury, kaple s dominantním barevným oknem. „Jedná se o zhruba dva metry vysoký objekt, jehož centrem prochází skleněný element, který dává průhled skrz něj směrem do nebe,“ popsal vítězné dílo brodský místostarosta.

Symboliku památníku v návrhu představil i sám autor. „Stěny a strop v imaginární perspektivě nesou síť hvězd, která se prolíná se jmény obětí. Oblak jmen bytostí z mnoha míst Evropy se dotýká na jedné straně nekonečna vesmíru, na druhé straně modrého skla, symbolu našeho vědomí, naděje a mementa ztracených životů,“ popsal své dílo Jan Exnar.

Objekt je v nejvyšším bodě vysoký 210 centimetrů. Základním materiálem je surová nerezová ocel. Ve stěnách a stropu jsou osazeny segmenty z barevného broušeného skla zpracovaného technikou tavené plastiky.