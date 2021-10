Posledních několik let se ceny za pohřbívání neměnily. Od příštího roku za něj lidé zaplatí o několik tisíc korun víc. Přesnou částku majitelé pohřebních služeb a krematorií říct nedokážou. Zdražení reaguje na růst nákladů energií, služeb a pohonných hmot.

Zdražování pohřebních služeb



* Standartní pohřeb dnes stojí kolem třiceti pěti tisíc

* Po novém roce ceny stoupnou o patnáct procent

* Zdržení způsobil růst cen benzínu, nafty, plyny a elektřiny

* Do cen se promítla také inflace

„Navýšení čekáme kolem patnácti procent, spíš více. Přesně to odhadnou nejde. Každá firma má jiné ceny i jinou nabídku. Jisté je jen zdražení. Bez plynu, nafty, benzínu a elektřiny se pohřební služby neobejdou. A to všechno skokově vyrostlo, musíme reagovat. V předchozích letech jsme drželi cenu na stejné úrovni, to teď nejde,“ vysvětlil předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl.

Navýšení cen přes deset procent potvrzuje také Miroslav Lang z pohřební služby v Jihlavě. „Dneska se standartní pohřeb s kytkami pohybuje kolem třiceti pěti tisíc. Po novém roce to bude horší. Ceny žehu, kytek i energií se zvedly. Není snad nic, co by zůstalo stejné,“ postesknul si.

Zdražení služeb zvažuje Bohumír Jahoda z pohřební služby v Polné na Jihlavsku. „Do konce roku ceny nezměníme. Nebylo by slušné, kdybychom s tím hýbali už teď. Uvidíme, jak to bude příští rok, teprve se rozhodneme. Nahoru jdou ceny energie i květin a zaměstnanci chtějí vyšší mzdy. V posledních pěti letech jsme ceny přizpůsobovali jen inflaci, ale to je dlouhodobě neudržitelné,“ vysvětlil.

Zdražení podle něj bylo nevyhnutelné. „U nás stojí pohřeb průměrně stojí jeden a půl násobek měsíčního platu. V Německu či Rakousku je to dvou a půl násobek jejich průměrného platu. Oproti zbytku Evropy jsme ještě podhodnocení,“ dodal Jahoda.

Ceny letos naopak navýšila Kateřina Podhorská ze soukromé pohřební služby v Havlíčkově Brodě. Po novém roce už zdražovat neplánuje. „Nechtěli jsme to dramatizovat, služby jsme zvedli maximálně o patnáct set korun. V lednu jsme to ještě neměli v plánu, ale dohnalo nás zdražení energií. Chvíli jsme měli nedostatek rakví,“ popsala.

„Pokud budou lock downy a ekonomika se neustálí, zdražování neskončí. Pokud ale půjde všechno dobře, cena na další roky zůstane stejná. Kamenů, dřeva i další materiálu je zatím dost,“ Mangl.