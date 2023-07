Lucie Stejskalová s třinácti dětmi z příměstského tábora EQ k Cihláři chodí skoro denně. „Je tu čisto. Vstup do vody dětem vyhovuje. Je tu i málo lidí a klid,“ říká Lucie Stejskalová. Jak dodává, chce dětem zprostředkovat zážitek z koupání v obyčejném rybníku. „Nedávno jsem viděla nějakou statistiku. Údajně až šedesát procent dětí do šesti let vůbec nemá zkušenost s koupáním v přírodě. Dokonce si myslí, že se v takových místech koupat nedá. Tady u Cihláře vidí, že koupání v rybníku může být stejně příjemné, jako koupaliště,“ vysvětluje vedoucí tábora.

K Cihláři se chodí koupat každé léto i Milan Šidlák. „Je tady klid, stromy, měkká tráva. Vedle na koupaliště bych nešel. Je tam hlava na hlavě, samý beton. Nemáte si ani kam položit deku, nikde stín. To bych asi dlouho nevydržel a ještě za to platit vstupné,“ prohlásil.

Koupání v přírodě má své výhody, ale na druhé straně se návštěvník musí smířit s faktem, že tam většinou nenajde žádné služby, například vodní atrakce a restauraci. To například Milanu Šidlákovi nevadí. „K čemu? To je rozmazlenost. Pití a jídlo si nosím s sebou. Jako děti jsme se chodily koupat v Brodě do potoka Žabinec. Máma nám dala svačinu do tašky a vydrželi jsme tam celý den,“ dodává.

Rybník Cihlář leží na severním okraji Havlíčkova Brodu ve čtvrti Vršovice v Chotěbořské ulici. Je obklopený stromy a zahrádkářskou kolonií. U rybníka mohou návštěvníci relaxovat a slunit se na travnatém východním břehu. Vstup do vody je pozvolný. Některé chaty v okolí rybníka nabízejí i ubytování.

Pro mnoho obyvatel Brodu je Cihlář příjemná rekreační zóna. Odpočívají u vody a přitom kousek od centra města. Že rybník Cihlář je vyhledávaným místem, ví i brodská radnice a plánuje do budoucna jeho vylepšení. „Je to jen takový nápad nebo myšlenka, co by s onou lokalitou mohlo být. To ale bude záležet i na rozhodnutí zastupitelů,“ řekl naposledy Deníku místostarosta Libor Honzárek.

Radní mluví o pláži, venkovní posilovně, a cyklostezce. „Vylepšení? Proč ne, jen aby rybník potom neztratil svoje přírodní kouzlo,“ obává se táborová vedoucí Lucie Stejskalová.

Budoucí podoba rybníka Cihlář se stala letos v květnu i námětem soutěže žáků i absolventů brodské stavební průmyslovky. Soutěž iniciovalo město Havlíčkův Brod. Podle místostarosty Honzárka byly návrhy studentů hodně zajímavé. „Děkujeme všem žákům a absolventům za jejich účast. Návrhy byly velkorysé a bude se z nich při plánované revitalizaci pláže rybníka Cihlář jistě čerpat inspirace," uvedl Honzárek.