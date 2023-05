Asi v polovině roku chce ŘSD začít s opravou silnice první třídy u Ronova na Nové Dvory. „Podle informací ŘSD se práce uskuteční za provozu kyvadlově, ale některé úseky se zavřou úplně. Zatím nevíme, kdy stavba přesně začne. Zajímá nás to kvůli možným objížďkám,“ řekl starosta Přibyslavi Martin Kamarád. Jak dodal, má obavy, aby se práce na silnici u Ronova a objížďky často nepotkaly s objížďkami kolem Přibyslavi, které tu vznikly kvůli rekonstrukci mostu přes Sázavu.

Další v plánu má ŘSD opravu silnice I/34 mezi Ždírcem nad Doubravou a Jitkovem na Havlíčkobrodsku. Půjde o sedm a půl kilometru komunikace. Podle ŘSD čekají objížďky osobní vozidla do 3,5tuny, nákladní vozidla nad 3,5tuny a těžká nákladní vozidla nad 12tun. Vedení objízdných tras bude předmětem jednání Policie ČR, silničního správního úřadu a zhotovitele , ŘSD bude řidiče včas informovat. Uzavírka potrvá asi dvacet týdnů.

Měl dvě promile, sedl na kolo. Jízda skončila nehodou a cyklista v nemocnici

I letos v létě pokračuje rekonstrukce silnice u Ždírce nad Doubravou směrem na Údavy. Řidiče čekají opět náročné objížďky. Auta do 3,5 tuny povede objížďka ve směru Ždírec a Trhová Kamenice přes Benáty a Chlum do Hlinska. V opačném směru je čeká cesta přes Chotěboř. Nákladní auta a kamiony najedou kilometry přes Havlíčkův Brod a Chrudim. Oprav se děsí obyvatelé malé obce Studenec, protože někteří řidiči odmítají objížďky respektovat. „Hned, jak silnici zavřeli, jezdily dva dny od rána do večera přes Studenec osobní auta, dodávky a kamiony,“ popsala situaci Marcela Laštůvková.

Krušno bude i na silnicích druhých a třetích tříd. Tady jsou opravy v režii Kraje Vysočina a krajských silničářů. Od jara do podzimu. Tak dlouho je zavřený kvůli rekonstrukci most v Přibyslavi na silnici do Šlapanova. „Most se zavírá v délce asi 405 metrů v termínu od třetího dubna do posledního října,“ informoval řidiče Jiří Bárta z odboru dopravy města Havlíčkův Brod. Spolu s mostem se zavírá i silnice.

Zajedou si hlavně nákladní auta a kamiony. Pro auta nad dvanáct tun vede trasa přes Přibyslav, Stříbrné Hory, Pohled, Krátkou Ves, Českou Bělou, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Chotěboř, Novou Ves u Chotěboře, Borek, Kraborovice, Vilémov, Golčův Jeníkov, Kámen, Radostín, Havlíčkův Brod.

A ven. Opilí cizinci řádili ve vlaku, v Havlíčkově Brodě na ně čekali policisté

Z uzavírky a objížděk mají obavy obyvatelé některých místních částí Přibyslavi. Čekají, že někteří řidiči asi nebudou nařízení respektovat. Zkrátí si cestu přes Dvorek a Uhry. „Dnes a denně si cizí řidiči pletou naši silnici se závodní dráhou. Jakmile začne dole uzavírka, bude to ještě horší,“ konstatoval Petr Štáfl z Uher.

Od dubna do konce června je uzavřena silnice třetí třídy mezi obcemi Jeřišno a Chuchel. „Z důvodů rekonstrukce mostu,“ řekl ředitel krajských silničářů Radovan Necid. Objízdná trasa přes Novou Ves u Chotěboře a Borek měří asi dvacet kilometrů. Uzavírka nepotěší nejen řidiče, ale ani cestující autobusem. „Na lince Chotěboř, Běstvina a Třemošnice platí výlukový řád. Protože objízdná trasa je dlouhá, nebudou některé spoje na trase Jeřišno Běstvina obsluhovat žádné zastávky,“ informoval odbor dopravy města Chotěboř.

Další uzavírka v Havlíčkově Brodě je plánovaná od dubna do září. „Jedná se o uzavírku na silnici první třídy na severovýchodním obchvatu od křižovatky se silnicí Pražská a U Cihláře po křižovatku s ulicí Žižkova. Z důvodů opravy povrchu komunikace,“ informuje Lenka Lašterová z odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina.

Objízdná trasa pro auta nad 3,5 tuny vede přes Radostín, Kámen přes Vilémov, Kraborovice a Novou Ves do Chotěboře. Řidiči směřující do Havlíčkova Brodu si zajedou přes Dobkov, Počátky, Českou Bělou a Krátkou Ves.

Pozadu nezůstávají ani města. S omezením dopravy se musejí smířit řidiči v Havlíčkově Brodě. Až do konce léta se zavírá ulice Chotěbořská. Čeká ji náročná oprava a to včetně spodního mostu. „Od dvacátého března do poloviny srpna je z důvodu opravy povrchu komunikace a rekonstrukce můstku uzavřena pro veškerý provoz ulice Chotěbořská. Uzavřena je v úseku od okružní křižovatky u výzkumného ústavu bramborářského po křižovatku s ulicí U Cihláře,“ informoval řidiče Jiří Bárta z odboru dopravy.

Práce na Chotěbořské s sebou nesou i další pro řidiče nepopulární kroky. Z důvodu uzavírky Chotěbořské je omezeno parkování aut na okolních komunikacích, především Reynkova a Kokořínská. Například ulice P.F. Ledvinky se změní z jednosměrky na obousměrnou a je v ní omezeno parkování.

Jaké silnice čekají letos opravy

Silnice I/37 Ždírec nad Doubravou k hranici Pardubického kraje

Silnice I/34 Jitkov a Ždírec nad Doubravou

Silnice I/19 Ronov a Nové Dvory

III/3473_ III/34712 Malčín průtah – 1,15 km

II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Libice n/D – 3,17 km

III/34814 Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka – 0,08 km

III/34810 Lípa – Květinov – 1,45 km

III/34719 křiž. III/34714 – Lučice – 0,8 km

III/34744 křiž.III/34740 – Mstislavice – 1,09 km

III/3397 Vrbka – Sychrov – 1,1 km

III/3447 Knyk - křiž. III/3443 – 1,98 km

III/34516 Kraborovice – Uhrov – 1,07 km

III/01825 Hněvkovice – Zahájí – 1,32 km

Rekonstrukce a opravy mostů a propustků:

III/34431 Klokočov - most ev. č. 34431-1 – celková rekonstrukce

II/344 Libice - most ev.č. 344-010 – celková rekonstrukce

III/34713 Okrouhlice - most ev.č. 34713-1 – celková rekonstrukce

III/34422 Sloupno - most ev.č. 34422-1 – celková rekonstrukce

III/34428 Chuchel - most ev. č. 34428-1 – celková rekonstrukce

III/34428 Jeřišno - propustek č. 34428-11P – celková rekonstrukce

III/34417 Barovice - propustek č. 34417-2P – celková rekonstrukce

II/350 Přibyslav - most ev. č. 350-003 a 004 – celková rekonstrukce