Havlíčkobrodsko – S novým rokem začíná na Havlíčkobrodsku nová ale silná série dopravních komplikaci. Pořádně si je užijí například řidiči a cestující autobusy mezi Havlíčkovým Brodem, Přibyslaví a Žďárem nad Sázavou.

Stavební stroje už brzy vyjedou na silnice u Simtan i u Ronova, ilustrační foto | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Už od února probíhá rekonstrukce Mírové ulice v Havlíčkově Brodě. Práce na silnici druhé třídy potrvají do konce roku, dotýkají se většiny řidičů kteří tudy jezdí do obcí Termesivy, Herlify, Dlouhá Ves, Bartoušov a Přibyslav. „Oprava již byla nutná,“ konstatoval na poslední tiskové konferenci na radnici v Brodě starosta Jan Tecl (ODS). V současné době například auta a autobusy jezdí přes Herlify, Mírovku a Baštínov do průmyslové zóny a do Havířské ulice. Proto například cestující linkovými autobusy oběma směry z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi začali využívat druhou trasu, přes Pohled a Stříbrné Hory, protože se jim zdá bez objížděk kratší. Ale to se brzy změní.