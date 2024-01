Další moderní vlaky začnou v letošním roce jezdit po železnicích na Vysočině. Například na tratích Pardubice – Havlíčkův Brod a Havlíčkův Brod – Jihlava – Slavonice.

Výrobci železničních vozidel by měli v roce 2024 dodat Českým drahám skoro 140 nových jednotek a lokomotiv. | Foto: České dráhy

České dráhy letos plánují razantní obměnu vozového parku. Postupně by se na české železnici měly objevit nové vlaky typu RegioPanter, RegioFox, ComfortJet nebo lokomotivy Siemens Vectron.

Některé z nových souprav se objeví i na vysočinských tratích. V roce 2024 budou dodány nové jednotky například pro tratě Pardubice – Havlíčkův Brod a Havlíčkův Brod – Jihlava – Slavonice.

Moderní vlaky pro Vysočinu: dorazil třetí RegioPanter, další budou o prázdninách

České dráhy letos plánují uvést do provozu celkem 140 nových jednotek a lokomotiv. “Pokud by se všechna nová vozidla spojila do jediné soupravy, měřil by takový vlak skoro 8,5 kilometru,” uvedl tiskový mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Nová vozidla budou jezdit na kolejích po celém Česku. Největší počty nových regionálních souprav budou nasazeny v Praze a ve Středočeském kraji, v kraji Královéhradeckém a Olomouckém.

Klimatizace a větší pohodlí: do Žďáru bude zajíždět moderní vlak RegioFox

Moderní vlaky nabídnou bezbariérový přístup, wifi připojení k internetu, pohodlnější a tišší podvozek a klimatizaci.