Při vybavování věznice využila i kovodílny a dřevařské dílny, které jsou v provozu v jiných českých věznicích. Do Světlé by měly dodat například postele do ložnic odsouzených.

Samotný nový pavilon bude svým způsobem jedinečný. Žádná jiná věznice v Česku nemůže v současné době podobný nabídnout. Nejen že je od ostatních budov stavebně oddělený a zabezpečený nejmodernějšími technologiemi, rovněž je ve svém fungování autonomní.

„Je v něm vytvořeno kompletní vlastní logistické zázemí, tedy jak skladovací, tak stravovací prostory, dále zdravotnické středisko. Návštěvní místnost a vycházkové prostory, které budou mimo jiné umístěny i na střeše budovy,“ přiblížila Rajdlová.

Terapeutické místnosti

Ubytovací místnosti splňující požadavky evropských pravidel vězeňství a jsou koncipovány do menších skupin. Odsouzené budou na pokojích po dvou či čtyřech. V budově vznikly i nové terapeutické místnosti pro ženy s různými psychickými problémy či s anamnézou závislosti.

„V těsném sousedství ubytovny byl postaven menší domek, který bude sloužit k návštěvám rodin s dětmi. Díky většímu soukromí zde návštěvy proběhnou v klidnější a více rodinné atmosféře,“ popisuje mluvčí věznice Rajdlová.

Nová ubytovna by měla být otevřena v březnu. Následovat bude stěhování a postupné umisťování odsouzených. Těch by se do pavilonu mělo vejít celkem 192. „Aktuálně probíhá jednání o stanovení profilace ubytovny, to znamená, jaký typ odsouzených bude na ubytovnu zařazený. Následovat bude kolaudace ubytovny,“ dodala Jana Rajdlová.

Místní obyvatelé se na stavbu tváří různě. „Vůči těm dětem je stavba nového pavilonu hodně pozitivní. Je dobře, že tam ty děti mohou být s matkami a v tomhle prostředí by se jim mohlo líbit ještě víc. Nejsem si jistá, proč se to stavělo. Pokud je to jenom kvůli tomu, aby nemusely být vězeňkyně na pokojích po osmi. A celkově, já bydlím přes louku, takže slyším doslova každé slovo, a často se stává, že řvou přímo z oken. Takové objekty by měly být situované mimo civilizaci,“ komentovala například Adéla Blažková.

Ředitelka věznice Monika Myšičková celou stavbu nepovažuje ze investici do vězeňství, ale do celé naší společnosti. „Jednou odsouzené ženy propustíme a bude záležet, jak na život po návratu z výkonu trestu budou připravené. Nové prostory umožní mnohem lépe s nimi pracovat a připravit je na nový život,“ uvedla ředitelka Myšičková.

Výstavba ubytovna začala v červnu roku 2020. Bylo to trochu později oproti původním plánům. A zdržení zaznamenala i samotná výstavba. „Do stavby zasáhla pandemie onemocnění Covid-19 i loňské mrazy, kvůli kterým nemohla stavební firma několik dnů pracovat,“ sdělila Rajdlová.

Specifický režim

Stavební práce nebyly zrovna jednoduché. Začali s nimi v průběhu loňského června úpravou dotčeného prostranství a přípravou terénu na výstavbu. Největší komplikací byl fakt, že dělníci pracovali přímo v areálu věznice, ve střežených prostorách. Tomu se musela přizpůsobit i stavební firma a dodržovat na staveništi specifický režim. „Pro stavbu byl zřízen dočasný vjezd a vchod do věznice, který byl střežen příslušníky věznice. Ti kontrolovali veškerý pohyb, to znamená přijíždějící i odjíždějící automobily s materiálem a vstupující osoby,“ líčila mluvčí věznice.

Celá stavba byla oddělena od stávajících budov ploty, kolem nichž pravidelně procházeli službu konající příslušníci. Staveniště bylo zároveň střeženo kamerovým systémem.

Po otevření budovy se kapacita věznice zvýší ze současných 763 míst na 955. V polovině minulého týdne vykonávalo trest odnětí svobody ve Světlé 702 žen.