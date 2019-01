Oudoleň – Ve škole v Oudoleni opět funguje šachový kroužek, do kterého se přihlásilo 10 dětí.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Romana Holišová

Malé šachisty čeká i několik soutěží, například Pribináček, okresní kolo Přeboru škol s možností postupu do kraje a šachový turnaj v Lipnici nad Sázavou. Šachy jsou pro děti velkým přínosem a učitelé dokonce uvažují o jejich začlenění do výuky. V rámci republiky totiž již existuje zajímavý projekt pod názvem Šachy do škol.

Projekt vznikl za podpory Šachového svazu ČR, který k jeho rozjezdu využil dotace ministerstva školství. Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních školách a na pilotních školách by se šachy měly objevit ve výuce již od příštího školního roku.

„Šachy jsou součástí osnov ve více než 30 zemích a na základě řady studií přijal v roce 2012 Evropský parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení hry do vzdělávacích systémů. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že šachy dokáží v dětech všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také osobnost a sociální dovednosti. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti a za optimální považujeme výuku po dobu tří let na prvním stupni základní školy," říká manažer projektu Martin Kubala z šachového svazu. Cílem není výchova šachových mistrů, ale projekt chce dětem nabídnout možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti. To se jim může hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě. „Řada psychologických studií provedených po celém světě ukázala, že šachy mohou zvednout inteligenční kvocient(IQ), posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, učí koncentraci, trpělivosti a logickému myšlení," zdůrazňuje Kubala.