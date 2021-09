Podobně vlažný je zájem i v havlíčkobrodské nemocnici. Tady do lázní podle mluvčí Petry Černo pojede devadesát zdravotníků.

Jak dodala, v uplynulém roce si sáhla na dno svých fyzických a především psychických možností. „Dokázali jsme vytvořit skvělý tým a všichni se snažili pracovat na maximum. Často jsem však jezdila ze služby domů a plakala jsem. Doma jsem pro svou rodinu nebyla schopná fungovat. Jsem ráda, že je to za námi a nerada bych to zažila znovu,“ podotkla Marešová.

Lucie Marešová s jeho přijetím neváhala. „Už mám objednaný pobyt v Karlových Varech. Těším se, že zas chvilku bude někdo pečovat o nás a načerpáme tam tolik potřebnou energii pro další fungování. Už to opravdu potřebujeme,“ svěřila se.

Za svou práci teď zdravotníci dostali od státu poukaz do lázní, aby si odpočinuli. Zatímco v některých nemocnicích je zájem o něj enormní, jinde ho nejspíš nechají propadnout.

Byl to náročný rok a nerada na něj vzpomínám. Pracovala jsem sedm měsíců na covidové jednotce a za svých třiadvacet let praxe jsem nezažila tolik umírání, chaosu a bezmoci, vzpomíná Lucie Marešová, vrchní sestra neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.