Majitelce posilovny Gabriele Poukarové se prostory po bývalé prodejně líbily už dlouho. „Je na skvělém místě. Kousek od nádraží, od zastávky městské dopravy i autobusu,“ vysvětlila Deníku, proč se rozhodla zrovna pro tento opuštěný objekt v bloku Rolnického domu.

Otevřít na tomto místě posilovnu považuje za dobrý nápad. „Mohou sem chodit i lidé, kteří do Brodu jezdí sportovat. Budou to mít jen kousek. Nemusí až do města. Studenti a školáci, kteří čekají na dopravu domů, si tady mohou krátit čas. Zacvičí si v posilovně, místo sezení před nádražím,“ dodala Gabriela Poukarová.