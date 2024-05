Něco zamrazit, něco na marmeládu, něco do knedlíků, zbytek dětem se šlehačkou. „Takové jahody v marketu neuvidíte,“ pochvaluje si Alena Doležalová z Havlíčkova Brodu. Jedny z mnoha návštěvníků, kteří přijeli ve čtvrtek na jahodovou farmu rodiny Šantrůčkových. Odpoledne je jahodová farma za hřbitovem doslova obležená auty. Ruce sběračů kmitají. Důvod je jasný. Dát víc než sto korun za kilo jahod v marketu a o čtvrtinu méně za jahody ručně nasbírané, je rozdíl.

Samosběr si pochvaluje i Milan Nedělka z Chotěboře. Domu si poveze několik plných přepravek. Komu se nechce nad řádky ohnout, může si na plantáži objednat trhané jahody kilo za stovku. „Takových lidí je spousta máme seznam, ale sotva ho stíháme plnit,“ říká majitel plantáže Lubomír Šantrůček.

Cesta pilného sběrače začíná hned u vstupu. Tam mu majitel jahodárny zváží jeho přepravku, bedýnku, kyblík, košík. Zkrátka vše, s čím sběrač na plantáž přijel. Pak si nechá sběrač zvážit natrhanou úrodu. Kdo už nemá sílu jahody odvézt, tomu Šantrůčkovi půjčí i kárku.

Kde je možné jahody už trhat, a kde ne, zájemcům vysvětlí on sám nebo někdo z rodiny. „Škoda že byl brzy na jaře tak strašný mráz. Nestihli jsme jahody přikrýt a velká část vymrzla. Postihlo to i ovocné stromy. Nebudou jablka ani švestky,“ povzdechne si Šantrůček. Od toho mrazu jen sčítá škody.

Upozorňuje návštěvníky aby, v jahodách zbytečně nešlapali. „Když jich někdo při sběru kilo sní, nevadí mi to, ale vidět jahody rozdupané na zemi, to mrzí,“ dodá. Na plantáži se také nekouří. Nikde. „Nemám chuť vybírat nedopalky ze záhonu,“ vysvětluje jahodový král.

Jahodová plantáž rodiny Šantrůčkových má asi šest hektarů. Jahody na ní rostou už pátým rokem. „Nikde v okolí nebyla šance koupit a pěstovat travní jahody, tak jsem to zkusil a vyšlo to. Teď to zkoušejí i další,“ říká Lubomír Šantrůček.

Chvála na jeho jahody ho hřeje u srdce. „Je vidět, že to děláme s láskou. Tak, jak se má. Dřív na tomhle poli rostl jetel, takže půda je kvalitní. Samozřejmě přihnojit občas musíme. Na pomoc máme brigádníky. Zájem je velký. V Bělé je teď dost studentů, co si chtějí přivydělat,“ dodává Šantrůček.

Na jejich jahodové plantáži se za půl dne vystřídá i šest stovek sběračů z celé Vysočiny i odjinud. O pole se Lubormír Šantrůček stará společně s rodinou a brigádníky. Přibrali si v Bělé i starý statek, kde nabízejí farmářské produkty. Med, kmín, zeleninu ale také medovinu a zavařeniny.

Za kilo jahod zaplatí sběrači na jahodové farmě pětasedmdesát korun, na ruku i kartou. Pole nabízí úrodu jahod tak dlouho, dokud není vysbíráno. To je asi měsíc.